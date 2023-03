Comprar online es para cientos de personas la mejor opción, y es que algunos tienen sus truquillos para obtener compras exitosas a través de diferentes aplicaciones.

Sin embargo, parecer ser que no todos los compradores en línea tienen buenas experiencias; hace poco se dio a conocer el caso de una joven que pidió un llavero y le llegó 5 años después, lo más impresionante fue la respuesta de la empresa, que agradeció la paciencia de la joven.

Ahora, otro caso se ha viralizado en redes sociales, aunque esta vez el pedido sí llegó en el tiempo estipulado, lo que contenía realmente dejó sorprendidos a todos. María mostró en un clip que su padre había comprado en línea una caja de herramientas, la cual se veía bastante completa.

Días después el hombre solo recibió una hoja impresa con la fotografía de la caja de herramientas que aparecía en la ‘app’.

La joven describió el video como: “Cuando estafan a mi padre por Aliexpress”, algo que generó conmoción sumando más de 1,6 millones de vistas y cientos de comentarios de internautas:

“Le pueden devolver el dinero fácilmente, Aliexpress tiene buen servicio al cliente en estos casos”; “Me imaginaba que le había enviado eso mismo en versión mini, pero lo del papel ya es pasarse”; “no leyó las reseñas? yo no compro si no tiene reseñas con imágenes”; “Me pasó! Compré una alfombra y me llegó una alfombrita para el mouse”; “Mi papá compró un taladro a 15 dólares y le mandaron un letrero del taladro”.