Para muchos, el escote resultó similar al órgano sexual de los hombres, incluidos los testículos. Un usuario, incluso, se dio cuenta de que hace unos años otra presentadora usó esa misma chaqueta, y creó un meme con el que se burlaba de las comunicadoras.

“¡Confirmado: la chaqueta de pene del 2016 sigue viva!”, escribió el internauta en esa imagen, y luego añadió:

Someone in the wardrobe department, probably: "It's been a couple years, no-one will notice." pic.twitter.com/rRRyBwEyyt

