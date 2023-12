Al llegar al cementerio, la joven se quitó la estola de graduación y la ofreció a su abuelo, dejándola en la gaveta.

Una emotiva historia se ha vuelto a tomar las redes sociales, esta vez, después de que una joven recién graduada le dedicara el triunfo a su abuelo. Sin embargo, ahora lo hizo en el cementerio.

La historia tiene como protagonista a Jacqueline, una joven originaria de León, Guanajuato, México. Tras recibir su diploma, la recién graduada, decidió acudir al cementerio donde su abuelo, el señor Juan Ramírez.

Allí decidió grabar el momento en que le rinde para dejar un recuerdo de la muestra de amor y agradecimiento hacia su abuelo. "¡Abuelito, ya me gradué, es para ti, gracias por todo!", se escucha gritar emocionada a la joven.

Momentos después, se quita la estola de graduación y la ofrece a su abuelo, dejándola en la gaveta. A través de su esfuerzo y dedicación, la joven finalmente culminó su carrera de pedagogía.

Por ello, aprovechó para compartir en su perfil el video que se llenó de comentarios positivos.

“Tu abuelito desde el cielo está orgulloso de ti”, “Como siempre llorando por gente que no conozco”, “Muchas felicidades, me hiciste llorar”, “Se me hizo un nudo en la garganta”, “Tu abuelo está muy orgulloso de ti”, fueron algunos de los comentarios para Jaqueline.

