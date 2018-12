Walker fue acusado en 2017 de robarse, junto a dos cómplices, 46 señales de tránsito que fueron halladas por oficiales de policía en su carro cuando se movilizaba por el condado de Carter (Tennessee, Estados Unidos), informó Fox News.

Desde su arresto, el delincuente estaba bajo libertad condicional, pero este jueves incumplió sus restricciones y fue detenido.

Actualmente, el hombre se encuentra detenido sin fianza en la cárcel del mismo condado.

La foto de su detención y su curioso nombre llamaron la atención en las redes sociales.

El artículo continúa abajo

Fue tanto el impacto de la noticia, que el mismo actor de la reconocida saga, Mark Hamill, comentó la foto en Twitter y aseguró que la culpa en esa historia recae en los padres del detenido.

“El verdadero crimen aquí es que el señor y la señora Walker abrumaron a este pobre chico con ese nombre en primer lugar”, escribió Hamill en la red social.

Cabe aclarar que el nombre del personaje de la película se escribe Luke SkyWalker y del detenido es Luke Sky Walker (separado).

The real crime here is Mr. & Mrs. Walker saddling this poor guy with that name in the first place. #MisbegottenMoniker #AlsoTooShortForAStormtrooper https://t.co/mj3GknabQQ

— Mark Hamill (@HamillHimself) December 2, 2018