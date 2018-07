Y ella, la tuitera, se dio a la tarea de ‘corroborar’ que era cierto. El resultado lo publicó en un hilo que se viralizó, que tiene más de 108 mil retuits y más de 350 mil ‘likes’, y muestra fotos del actor con varias de sus novias a lo largo de su carrera en Hollywood.

Entre ellas están Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, Juliette Lewis y Angenlina Jolie, entre otras que usuarios de Twitter han incluido en la conversación; tema viral que ya reprodujo hasta Buzzfeed.

Lo curioso es que el artículo del diario ‘Daily Express’ no es reciente, sino que data de 2006.

¿Tiene razón @sarahmcgbeauty o solo es otro #wtf en las Twitter? Juzgue usted mismo.

I saw this news article about Brad Pitt and now I can't stop thinking about it. pic.twitter.com/OytJQD5rli

— Sarah McGonagall (@sarahmcgbeauty) July 26, 2018