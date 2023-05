No es su celular ni su plan de datos móviles. Instagram, plataforma del grupo Meta, se cayó en la tarde de este domingo 21 de mayo a nivel mundial.

Miles de usuarios que intentaron entrar a la aplicación se encontraron con una falla que no les permitía actualizar el feed y tampoco hacer búsquedas.

