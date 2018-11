“Tesla se enfrentó a una verdadera amenaza de muerte debido a los problemas de producción del Model 3. La compañía estaba sangrando dinero de forma muy acelerada, y si no enfrentábamos y solucionábamos estos problemas realmente rápido, íbamos a morir. Lo hicimos, pero fue algo muy difícil de lograr”, aseguró Musk para el popular programa de HBO.

Un informe publicado por el Washington Post en agosto, reportó que la compañía sufrió perdidas cercanas a los 1.527 millones de dólares únicamente en el primer semestre de 2018, frente a los 798 millones que perdió en el primer semestre de 2017.

“Llevó 15 años ejecutar nuestro objetivo inicial para producir un vehículo eléctrico asequible y de largo alcance que también puede ser altamente rentable”, escribió Musk en una carta durante esa época. “En la segunda mitad de 2018, esperamos, por primera vez en nuestra historia, ser rentables de forma sostenible”, agregó el ejecutivo.

Después de admitir la situación por la que pasó Tesla durante la entrevista de Axios, Musk confesó que duró trabajando hasta 100 horas por semana, durmiendo en la fabrica del Model 3 y haciendo todo lo que estaba a su alcance para acelerar la producción y solucionar los problemas por los que pasaba la empresa.

Recientemente una usuaria de Twitter le preguntó cuál era el número de horas que se debía trabajar para cambiar el mundo, a lo que el empresario estadounidense respondió en otras palabras que lo ideal sería trabajar entre 80 y 100 horas en promedio.

Varies per person, but about 80 sustained, peaking above 100 at times. Pain level increases exponentially above 80.

— Elon Musk (@elonmusk) November 26, 2018