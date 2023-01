Según expuso la usuaria de Twitter @momo_tatiana, Wingo no le habría permitido abordar a un hombre que pretendía viajar acompañado de su esposa e hijos desde Bogotá hacia Armenia. Al parecer, por su silla de ruedas le negaron el ingreso al avión.

La esposa del hombre contó a El Tiempo que previo al momento de abordaje en el aeropuerto El Dorado la aerolínea les explicó que podían ingresar solo hasta que los pasajeros ya estuvieran ubicados. Sin embargo, ya en sala, les negaron el paso.

“A nosotros no nos llevaban porque la silla de mi esposo no podía ir”, relató, y agregó que aunque les mostró a los trabajadores de Wingo las especificaciones de la silla (la cual desconecta al iniciar el vuelo) les negaron el abordaje.

Wingo: lío por abordaje de hombre con silla de ruedas eléctrica

En uno de los videos que circula en redes se aprecia que varias personas les solicitaron a los empleados de la aerolínea que le permitieran a la familia tomar el vuelo. No obstante, no lograron convencerlos.

Hoy @wingo no dejó entrar a este señor en silla de ruedas con dos niños a su vuelo a Armenia, a pesar de que llegaron desde las 5.30pm, que porque la silla tiene batería, a pesar de que ya han viajado en otras aerolíneas. Discriminación en estado puro @sicsuper pic.twitter.com/dVOh6JTDkR — Momo (@momo_tatiana) January 3, 2023

La mujer también dijo al rotativo que desde Wingo les ofrecieron viajar en la mañana de este martes, pero sin la silla de ruedas eléctrica. De acuerdo con su relato, la indicación de la aerolínea fue que debían enviar el dispositivo por alguna empresa de carga terrestre.

Según explicó la aerolínea a Citytv, no le permitió el abordaje al hombre porque la silla de ruedas tiene un tanque de litio. Sin embargo, su esposa aseguró que el dispositivo cuenta con una batería de otro tipo (que no compromete la seguridad del vuelo). De hecho, detalló que otras aerolíneas no les habían puesto problema.

El caso ha levantado una oleada críticas en contra de Wingo porque, señalan los internautas, no trató de la manera adecuada al viajero. Por el momento, no ha emitido mayor pronunciamiento al respecto.