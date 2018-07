Cientos de colombianos decidieron protestar ante el aumento de los asesinatos de los líderes sociales, primero en redes sociales, con la etiqueta #NosEstán Matando, y este viernes, en las calles.

Hasta la noche de este jueves, más de 15.000 personas habían confirmado su participación vía Facebook, según El Espectador.

Los ciudadanos participantes en la ‘Velatón’ podrán llevar, además de velas, ropa blanca, pancartas y su creatividad.

Estos son los puntos de reunión confirmados en Colombia (en negrilla las ciudades capitales):

Además en

Argentina:

Brasil:

Estas son algunas de las publicaciones con la etiqueta #NosEstánMatando

– Aquí matamos a los que nos de la gana. – váyase de la región – A mi no me importa si usted ha sufrido profesora. – vayan por ella y si tienen que matarla, la matan a esa hpta. #NosEstánMatando Ahi esta el ejemplo de lo que somos. Las armas callando a la educación. Escuchar… pic.twitter.com/cubRpbY1oo

Así como nos unimos para apoyar a la selección, también tenemos que unirnos para defender nuestra vida, nuestra cultura, nuestro campo, nuestro territorio. No más muerte, no más guerra, no más impunidad para asesinos. #NosEstánMatando

— Metacho🐝. (@ElMetacho_) July 4, 2018