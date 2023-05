El hombre identificado como Julio Fonseca le quitó la vida a la mujer de 43 años de edad el pasado domingo 14 de mayo, crimen ocurrido dentro de una vivienda del barrio La Paz de la capital del Magdalena.

Luego de cometer el feminicidio de su compañera sentimental, el sujeto huyó de la escena sin dejar rastro de su paradero, por lo que las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de pesos para quien suministre información oportuna que permita dar con su captura.

En las últimas horas ha salido a la luz un video que grabó con su celular Gloria del Carmen Rodríguez Retamozo, el pasado domingo Día de la Madre, fecha en que su pareja sentimental le propinó heridas con arma blanca que le causaron la muerte.

La mujer, algo afligida por su rutina, salió a dar una vuelta cerca a la playa y se mostró melancólica por no tener con vida a su madre en ese día tan especial: “Hoy tengo una mezcla extraña, tengo un sinsabor, porque en este día no tengo a mi mamá”.

Asimismo, hizo una reflexión sobre su realidad que llamó la atención por la forma en la que se refirió a su presente emocional:

“A veces sí me provoca coger un largo camino para no regresar nunca más, porque yo doy y a mí nadie me da. Entonces es ese momento que uno a veces no quiere estar”, dijo Gloria en medio de su tristeza.