El inicio del lunes 26 de diciembre, estuvo marco por un sismo que se presentó en el país comenzando la última semana rumbo al 2023.

(Lea también: Temblor en Colombia despertó a muchos en plena Navidad: sacudió el centro del país)

De acuerdo al Servicio Geológico Colombiano, el epicentro del movimiento fue en la costa colombiana con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros y de 4.3 grados en la escala de Richter.

Específicamente, su epicentro fue en el municipio de Ciénaga, ubicado en el departamento de Magdalena, a las 2:27 de la madrugada, con estaciones cerca de Santa Marta, Riohacha y Valledupar.

(Lea también: [Video] Potente sismo sacudió a California y tiene a más de 70.000 personas sin luz)

Frente a la pregunta “¿usted lo sintió?”, acostumbrada por las personas del SGC para conocer los lugares donde tuvo influencia el movimiento, hubo varias respuestas: “Si lo sentí, estoy en un piso 8”, “Si en Santa Marta”, “Se sintió muy fuerte en Santa Marta, es el segundo que siento y sin duda este ha sido el más fuerte”, “Barranquilla sin novedad”, “Eso a mí me levanto de lo fuerte que me movió la cama”, “Pueblo Bello, Cesar se sintió fuerte uyyy”, “Yo lo sentí, increíble me asuste”, fueron algunos comentarios.

Recomendaciones en caso de sismos, según el SGC:

Una vez se presente un sismo, “lo primero es buscar protección” :

: Si está en una construcción sismo resistente, ubíquese cerca de columnas , bajo un escritorio o en las zonas demarcadas como seguras, siempre lejos de vidrios o elementos que puedan caer.

, bajo un escritorio o en las zonas demarcadas como seguras, siempre lejos de vidrios o elementos que puedan caer. Si se encuentra en una construcción informal, trate de salir de inmediato , durante la evacuación, vigile su entorno para identificar peligros durante la evacuación.

, durante la evacuación, Nunca use ascensores para evacuar.

No se ubique bajo los marcos de las puertas , ya que no es un lugar seguro, el marco ayuda a disipar la energía del sismo, por lo cual puede romperse y colapsar.

, ya que no es un lugar seguro, el marco ayuda a disipar la energía del sismo, por lo cual Si está en una silla de ruedas, ubíquese al lado de una columna o lugar seguro,frene la silla y proteja su cabeza con los brazos. Asegúrese que en su lugar de estudio y trabajo, cuenten con medidas específicas para apoyarle en la evacuación.

Asegúrese que en su lugar de estudio y trabajo, cuenten con medidas específicas para apoyarle en la evacuación. Si está en su vivienda, y sólo si es posible, abra la puerta principal y de las habitaciones , ya que se podrían trabar y dejarle a usted y su familia encerrados.

, ya que se podrían trabar y dejarle a usted y su familia encerrados. Si está acostado y no puede dirigirse a un sitio seguro, permanezca en la cama o a un costado y proteja con los brazos o almohada su cabeza .

. Si está en la calle, observe su entorno y busque un lugar seguro. Procure estar lejos de postes y cables. Aléjese de las fachadas pues pueden caer partes de la misma como ladrillos o vidrios, con precaución diríjase al centro de la calle, tenga cuidado con los vehículos, es muy posible que los conductores no hallan sentido el sismo.

Lee También