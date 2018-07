Por eso, el senador Ernesto Macías Tovar, del partido Centro Democrático, les salió al paso a las críticas por sus estudios y dijo que sus detractores lo usaron como “bandera” ya que llevaron este caso ante la Corte Suprema de Justicia.

“Esto no es de ahora, no es nuevo. Yo no sé eso de dónde salió. Inclusive esto lo llevaron a la Corte Suprema que por falsedad, que porque había falsificado el título, y desde luego yo acudí a la Corte y llevé mi certificado, el título de bachiller del Icfes”, explicó Macías en declaraciones para RCN Radio.

El senador aseguró en la emisora que si bien no terminó sus estudios de secundaria en un colegio, él sí validó su bachillerato en el Icfes, y que además se graduó como comunicador social en la Universidad Cooperativa de Colombia.

“A mí no me da pena hacerlo, porque es la ley. Yo validé el bachillerato en el Icfes, y mi título de bachiller, el cartón, es del Icfes”, resaltó Macías.

Eso sí, el nuevo presidente del Senado dijo en la emisora que estas acusaciones tomaron fuerza otra vez en las redes sociales debido a su nombramiento, y que sospecha quién y cómo pudo haber empezado esta versión sobre sus estudios.

“No sé si fue en aquella oportunidad cuando denuncié al entonces fiscal (Eduardo) Montealegre. Resulta que el vicefiscal de la época era paisano mío, y era muy acucioso. No sé si fue por ahí, porque el primero que manifestó eso en un medio de comunicación fue el exfiscal Montealegre, después de unas denuncias que yo hice […] pero ahí está el certificado y pueden acudir a la página del Icfes”, puntualizó Macías, que dijo que su error de juventud fue haber dejado a un lado los estudios para meterse de lleno en la política.

En redes sociales circularon varias publicaciones, luego del nombramiento de Macías, en donde se denuncia que supuestamente “nunca se graduó del colegio”, que “falsificó su diploma de bachiller (sin entrar a la U) y validó el título hasta 1996” y que “hizo 2 semestres de derecho en la ESAP, 2 en el Externado y 3 en la UAN”.

Pero en un trino de junio de 2017, Macías ya había compartido imágenes de los diplomas que tiene, y los publicó para que le crean que tiene estudios.