Así lo dio a conocer Hoyos en entrevista con Blu Radio, y dejó claro que su partido, el Centro Democrático, no puede ir solo con un candidato a la alcaldía. “Para mí fue toda una sorpresa, no lo había hablado con él. Vamos a ver la posibilidad, en todo caso lo que he dicho en el partido es que necesitamos hacer un procedimiento interno para ir con un candidato único y después con una amplia coalición en una consulta democrática y abierta”, señaló.

En otra entrevista este miércoles, pero con W Radio, el congresista de 34 años aseguró “yo no le puedo decir que no al doctor Uribe”, y dijo que la consulta interna de su partido tendría lugar a más tardar en mayo.

Reveló además que otras personas del Centro Democrático que han manifestado su intención de aspirar a la Alcaldía de Bogotá son los concejales Diego Molano y Ángela Garzón.

Por otro lado W Radio informó que el senador Álvaro Uribe también puso en la misma baraja de precandidatos a la senadora Paloma Valencia, a pesar de que todavía no se ha definido un mecanismo para escoger al candidato de esa bancada y no se sabe si ella renunciaría al Congreso para ser alcalde.

A la intención por suceder a Enrique Peñalosa en el Palacio Liévano ya está confirmado Antonio Navarro Wolff, y suenan los nombres de la exsenadora Claudia López y la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en las pasadas elecciones, Ángela María Robledo.