Diciembre es un mes de celebración, ya que con la llegada de las novenas, la Navidad y el Año nuevo, muchas personas aprovechan para reunirse, comer natilla, buñuelos, bailar con vecinos, buscar nuevos propósitos y mucho más.

Sin embargo, hay un tema que cada año preocupa más a las autoridades y es el de la pólvora, ya que por más de que hay campañas, sanciones y multas que condenan la manipulación inadecuada de este producto, las personas igual buscan la manera de no cumplir con las normas y usan la pólvora en medio de sus celebraciones.

Eso es algo grave porque la mayoría de veces los ciudadanos se ven perjudicados y terminan quemados, afectándose sus manos, sus piernas y hasta su rostro.

Este año, la preocupación es mayor, ya que en apenas 15 días del mes, más de 300 personas en el país ya se vieron afectadas por la manipulación de fuegos artificiales y, lo más grave del asunto, es que de esos por lo menos 125 son menores de edad.

Giovanny Rubiano, director general del Instituto Nacional de Salud (INS), aseguró, en diálogo con El Tiempo, que además de que el número ya superó a lo que fue 2022, aún faltan varias fechas importantes, como el inicio de las novenas, Navidad y Año Nuevo, por lo que la cifra puede aumentar de gran manera.

Sobre de quién es la culpa, Rubiano aseguró que de la falta de conciencia de las personas y de la comercialización de este producto: “Mientras haya demanda, habrá oferta y viceversa, pero también es un tema de cultura ciudadana. Es importante crear conciencia del daño que hace la pólvora. Es importante que la gente comprenda que las lesiones son para toda la vida”.

Y agregó: “Es clave aumentar la fortaleza institucional. No vamos a lograr resultados diferentes si seguimos haciendo las cosas de la misma manera. No basta con confiscar la pólvora y sancionar. Hay que educar sobre los riesgos y es una tarea que debe empezar desde los colegios. No puede ser un tema que se enseñe solo para la época de Navidad, se debe educar todo el año sobre los riesgos de la pólvora”.