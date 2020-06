Por eso, denunció la mujer en Blu Radio, el dueño le quitó la puerta principal con una pulidora, cortó los servicios, se llevó los sanitarios y hasta los bombillos, este martes, porque la arrendataria no ha pagado los últimos dos meses de arriendo.

“Cortó los servicios, selló con soldadura las tomas. Retiró los bombillos y la cisterna del baño y me dice que lo que él necesita es que me vaya del apartamento. […] El señor quita todos los servicios y me dice que él es el dueño de la casa y que puede hacer lo que quiera”, dijo la afectada, según el medio.