Este martes 12 de marzo, hacia las 5 a. m. fue asesinado el docente universitario Juan Carlos Bedoya Albarracín, de 53 años. Un sujeto, aún desconocido, le propinó dos disparos en la cabeza con un arma de fuego.

El hecho tuvo lugar en el lugar de residencia del profesor, ubicada sobre la Avenida Centenario con calle 25, donde vivía con su familia: su esposa y su hija de solo 6 años.

En diálogo con NUEVA CRÓNICA QUINDÍO, Carmen Lucía Torres Ramírez, su esposa, relató que Juan Carlos acostumbraba a levantarse hacia las 4 a. m. todos los días, se dirigía al laboratorio de mecánica dental dentro de su misma casa para arreglarse y antes de las 5 a. m., se disponía a dirigirse al gimnasio ya que era amante del deporte.

Al parecer, el delincuente estuvo esperando a que Bedoya Albarracín estuviera solo y aprovechó para tomarlo por sorpresa propinándole dos disparos, produciendo la muerte del docente de manera instantánea.

“El domingo, mi esposo le dio me gusta o le llegó un link de una página de una mujer, aparecía un número de teléfono y decía ‘llámame’, no sé si es que él le dio aceptar o qué pasó porque yo me di cuenta que la muchacha nunca lo llamó, sino que fue mediante WhatsApp que vi se estaban comunicando, ella le dijo que le diera $ 60.000 o si no le publicaba una foto de mi esposo terrible con los compañeros de trabajo y de la universidad con una leyenda con algo que mi esposo no era”, relató Carmen Lucía Torres Ramírez, pareja sentimental de Bedoya Albarracín.

La publicación con la que buscaban extorsionar al docente a cambio de dinero hacía referencia a que él era un abusador, ante tal acusación su esposa desmintió y dijo: “Yo llevaba más de 25 años con él, era un hombre intachable, era buen esposo, buen hijo y padre, ante todo. Mi niña llevó un proceso de cirugías y siempre estaba él apoyándome, tengo los mejores recuerdos de él, no era grosero, tampoco irrespetuoso, no era infiel, él era solo amor, era su familia, el trabajo y el ejercicio”, expresó su esposa.

También comentó que le insistió para que cambiara el número de teléfono y así no lo siguieran extorsionando, ya que luego de la primera exigencia económica, hubo una segunda oportunidad en la que lo llamó un hombre y le pidió $ 80.000.

“Le dije que no diera plata porque entonces ya lo enganchaban y lo seguirían extorsionando, él no me hizo caso porque le temía a eso, me decía que no quería que saliera esa publicación. En la segunda exigencia económica, el tipo que lo llamó lo amenazó con publicar la imagen, él solamente no siguió contestando el teléfono. Él llamó a un técnico de sistemas y le aseguró que había bloqueado algo en Facebook para que la imagen no se publicara y estábamos un poco más tranquilos; sin embargo, le dije que cambiara el número de celular porque lo podían rastrear”, contó Torres Ramírez.

Según vecinos del lugar donde se cometió el crimen, previo al asesinato no se escucharon disparos ni ruidos extraños, pero, su esposa sí contó haber escuchado gritos con temor de su esposo diciendo: “No”. “Yo estaba durmiendo, lo escuché gritar, salí a buscarlo y no vi nada, lo único que vi fue a un tipo correr por la zona verde y pensé que él se había ido a correr a perseguir al hombre, ahí me di cuenta de que el vidrio del laboratorio estaba roto y mi hermano se asomó y ya mi esposo estaba sin vida, ya no había nada qué hacer, no se llevaron nada”, expresó Torres Ramírez.

Juan Carlos Bedoya Albarracín era un reconocido docente en la Universidad del Quindío, en la facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, más exactamente en el programa de Contaduría Pública.

El decano de la facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de dicha universidad, Reinaldo Sierra Prieto, lamentó profundamente lo sucedido y resaltó el trabajo, el compromiso del docente para con el saber, la institución y los estudiantes: “Desde los espacios académicos quiso compartir su conocimiento en costos, contabilidad financiera y tenía la conexión con los estudiantes de primer semestre dictando la materia Introducción a la contaduría. Participó en diferentes eventos a nivel local, regional y nacional como ponente, hacía propuestas organizacionales y no financieras de sostenibilidad, venía trabajando en semilleros de investigación, con estudiantes y compañeros contadores públicos en el programa de contaduría con el objetivo de sacar adelante todos los procesos de investigación contable que tenían que ver con sostenibilidad. Es una pérdida irreparable”, dijo Sierra Prieto.

Sus amigos, estudiantes, familiares, conocidos y allegados lo recuerdan como un hombre apasionado y conocedor de su carrera profesional, un padre incondicional, amoroso, dedicado y un hombre respetuoso para con su hija, su esposa y su madre.

Desde la Universidad del Quindío, el rector de la institución Luis Fernando Polanía Obando repudió tan doloroso acontecimiento y expresó su solidaridad para con amigos y familiares del docente, quien desde el 2016 tenía contrato como docente de tiempo completo.

