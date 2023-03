Barrios como Los Campanos, Villalba, Conjunto Residencial del Norte, sector de La Pedregosa, en el norte de Valledupar, al igual que Francisco de Paula, La Victoria, Cicerón Maestre, Edgardo Pupo, Urbanización Don Miguel, sectores de La Nevada, entre otros más, es donde hay más problemática de suministro de agua potable en Valledupar.

Los habitantes han indicado que la situación es cada vez más compleja ya que han llegado a estar hasta más de dos días sin el preciado líquido.

Ante esta problemática el gerente encargado desde hace un mes de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, Edward Gómez Ramos, refirió que existe una dificultad técnica que no está permitiendo que el agua llegue con normalidad y con abundante flujo a los hogares de los vallenatos.

El funcionario expresó que desde la Oficina Técnica trabajan para brindar una pronta solución e hizo una radiografía de cómo se encuentra la empresa.

EL PILÓN: Muchas quejas en Valledupar debido a la falta de agua potable, ¿qué está pasando en la ciudad?

Edward Gómez Ramos: Tenemos muchos inconvenientes desde hace varias semanas por el tema invernal y para nadie es un secreto de cómo está el río que cuando pierde su caudal se ve afectado el flujo de agua en la planta porque no tenemos el abastecimiento suficiente para la ciudad. A eso le sumamos que tenemos un inconveniente en válvulas, hay 166 válvulas averiadas, desde el día lunes las están interviniendo, pero es un trabajo bastante dispendioso porque estas estructuras son de hierro y tienen que ser reparadas con soldaduras y toca estar suspendiendo el fluido para que los técnicos puedan intervenirlas, eso es lo que está haciendo que la presión y el suministro sea bastante deficiente en la ciudad.

¿Desde su gerencia qué estrategia trae para que la problemática de agua en la ciudad se acabe?

Nosotros tenemos que hacer unas inversiones, indudablemente la situación financiera de Emdupar es bastante crítica y eso es lo que nos amarra para poder hacer esas inversiones y tener el buen funcionamiento que reclama la ciudadanía. Estamos haciendo un plan de choque y en estos momentos en Bogotá el alcalde Mello Castro está en conversaciones con entes nacionales para ver qué posibilidades hay de jalonar recursos y puedan apoyarnos en todo el tema de hacer inversiones y poder cambiar las redes y hacer esos arreglos que hace muchos años está necesitando la ciudad y que no se han hecho, pero lo que nos compete como gerente es con los pocos recursos que tenemos optimizarlos y hacer lo que más podamos.

A pesar de la puesta en marcha del tanque de almacenamiento sigue la escasez de agua para las comunas 3 y 4, sectores para donde fue construido, ¿Qué pasa?

Tenemos programada una junta técnica para ver en qué estado está el tanque, yo no conozco aún el tanque, sé que no está en funcionamiento totalmente y eso nos entristece bastante porque se suponía que esas inversiones del Ministerio de Vivienda eran para poder mitigar esta problemática en ese sector de la ciudad. Vamos a hablar con la parte técnica y ver qué hacer, tengo entendido que el tanque tenía unas fisuras y estaban tratando de solucionarlas, aún estaba en garantías, pero hasta tanto no se haga la junta técnica no podemos saber qué hacer.

¿Llegará un aliado con recursos para la empresa y así no privatizarla?

Ambos temas están en estudio, no tenemos nada en concreto, ya todos sabemos qué pasó cuándo el alcalde propuso tener un aliado estratégico y eso no se dio, y que entre un tercero a hacer parte de la operación tampoco se está viendo en el radar. Lo que estamos haciendo es tener conversaciones con la Superintendencia de Servicios Públicos que nos está acompañando en todo este proceso. La próxima semana vamos a estar reunidos con ellos y vamos a mostrarle que tenemos. Ya tenemos un mes en la gerencia y ya hay unos avances. Hemos sido claros que las decisiones de Emdupar no son políticas sino administrativas y gerenciales para poder mitigar los problemas desde hace muchos años.

¿Las nuevas urbanizaciones y complejos urbanísticos han mitigado el flujo de agua en otros sectores?

Indudablemente sí, hay que tener en cuenta que muchas edificaciones nuevas no hacen la debida conexión y no reciben el acompañamiento de Emdupar porque no lo solicitan, sino que hacen conexiones voluntarias sin tener en cuenta la parte técnica y eso hace que se vea afectado el acueducto y alcantarillado en la ciudad.

Otra de las problemáticas que aquejan a la empresa es el rebosamiento. ¿Qué hacer?

Cada vez que asistimos para ver qué pasa con la problemática de los manjoles y alcantarillado siempre el 90 % de las veces es que lo que se extrae de estas redes son objetos que no deben ir en el alcantarillado como residuos sólidos y el llamado a la ciudad es que tengamos cultura ciudadana y le demos buen uso a estas redes. Para la empresa es muy difícil que se haga un mal uso del servicio y no tenemos capacidad de reacción para toda la ciudad a tiempo.