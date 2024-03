El video le dio la vuelta al país por las redes sociales: en la prueba de la quinta Válida Nacional Interclubes de patinaje de velocidad, que se llevó a cabo en Guarne, Antioquia, el fin de semana pasado, se ve cómo una patinadora (Geiny Pájaro), tumbó a otra (María José Porto), después de que cruzaron la meta.

El acto generó polémica. Ambas deportistas son referentes en el patinaje nacional. Las dos han sido campeonas nacionales de uno de los deportes en los que nuestro país es potencia a nivel internacional, pero que no hace parte de las disciplinas incluidas por el Comité Olímpico Internacional en las olimpiadas.



Se habló mucho de la falta de deportividad del hecho, que dejó a Porto –quien fue trasladad al hospital de manera inmediata– con una fractura de coxis como producto del impacto de la caída.

Todos los dedos apuntaban hacia Pájaro, corredora cartagenera que ha sido 11 veces campeona mundial y quien posee varios récords mundiales entre su palmarés. Por eso, en las últimas horas la patinadora publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que relató su versión de los hechos.

“Ese es un momento que no me gustaría repetir. No me representa a mí, ni la crianza que me dieron, ni mi educación”, aseguró la corredora, que fue la ganadora del título nacional en 2019 y 2023.