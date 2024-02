Por: El Espectador

La Sala penal del Tribunal Superior de Bogotá negó la impugnación de competencia que había presentado la defensa de Óscar Iván Zuluaga y su hijo David y el Ministerio Público. Con esta solicitud pretendían que se cambiara el juez del caso. Sin embargo, el alto tribunal le dio la razón a la Fiscalía y por ellos se debe continuar con la audiencia de acusación y Juicio sin más dilataciones.

La discusión tiene su origen en la forma como se habría dado el presunto enriquecimiento ilícito, pues la defensa argumentaba que se habría dado por el delito de Cohecho, por lo cual el caso debía ser tratado por jueces penales del circuito. Sin embargo, para la Fiscalía deriva del presunto lavado de activos, delito que tiene una asignación especial para ser tratado, por lo que se mantendría en la competencia de un juzgado especializado, en el que actualmente se encuentra.

“Los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal no tienen asignación especial de competencia, sin embargo, el de enriquecimiento ilícito de particulares, sí lo tiene” informa el Tribunal. Finalmente, determinaron que el juzgado le dio un correcto tramite a la solicitud presentada por la defensa cuando se les remitió el caso.

La Fiscalía no ha podido, durante los últimos meses, llamar a juicio oficialmente al excandidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, y a su hijo y también exgerente de campaña, David Zuluaga. El pasado 5 de febrero Zuluaga y su hijo debían haber sido acusados y, por lo tanto, llamados a juicio. Sin embargo, el proceso se frenó porque la Rama Judicial presuntamente le habría entregado el caso al juez que no era. Según argumentaron la Procuraduría y el abogado David Espinosa, la audiencia de acusación contra los Zuluaga debía ser adelantada por un juez de circuito ordinario y no por un juez especializado.

El excandidato Óscar Iván Zuluaga está imputado por dos hechos de falsedad en documento privado, tres de fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares. Por su parte, a David Zuluaga se le atribuye fraude procesal. La Fiscalía ha precisado que intentará acusar circunstancias relacionadas con el lavado de activos, dado que la multinacional Odebrecht intentó camuflar los sobornos que entregó a altos funcionarios del Estado a través de ingeniosas maneras, en este caso, presuntamente a través de un contrato de publicidad.

Según el ente investigador, los Zuluaga habrían realizado varias maniobras para ocultar los aportes que recibían de la corrupta multinacional que, además, no habrían sido incluidos en los informes oficiales. Posteriormente, en el momento en que rindieron declaraciones ante en Consejo Nacional Electoral (CNE), en el caso de David Zuluaga en 2017, nuevamente omitieron esta información financiera, lo que habría llevado a la entidad a cerrar la investigación administrativa que desarrollaban por financiación extranjera, según información de la Fiscalía.

