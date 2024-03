Por: LA CRONICA DEL QUINDIO

Extraoficialmente se conoció que Daniela Barrios Higuita es la mujer que falleció trágicamente después de un accidente aéreo mientras disfrutaba de su vuelo en parapente en Calarcá.

La mujer de 27 años de edad viajaba como pasajera cuando, aparentemente, el cojín en el que estaba sentada se soltó, lo que provocó su caída en una zona boscosa de la vereda Pradera Alta, en el municipio de Calarcá.

Organismos de socorro y autoridades desplegaron un operativo de búsqueda hasta que lograron hallar el cuerpo sin vida de la mujer quien falleció a causa de las lesiones sufridas por la caída.

En este momento, se están realizando las tareas para recuperar el cuerpo, seguidas de una minuciosa inspección por parte del personal de la Policía Judicial.

Mario Augusto Castaño, secretario de Gobierno del municipio de Calarcá, anunció: “Con respecto al accidente fatal sobre la persona que estaba en el parapente, es deseo de la administración municipal informar que hasta que no se realizan las diligencias judiciales por parte de CTI que quien está realizando el levantamiento de cadáver, no vamos a emitir ningún parte oficial. Queremos ser respetuosos en este momento de las labores de los organismos no solamente de socorro sino judiciales. Vamos a esperar que realicen lo correspondiente y tan pronto tengamos información oficial y concreta de la víctima haremos el correspondiente parte oficial a los medios de comunicación”.

