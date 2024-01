La histórica crisis que atraviesa el Hospital General sigue agravándose. La Asociación Sindical de Empleados Públicos del Hospital, Asohgm, denunció que el personal vinculado no recibió la última quincena de 2023.

“En lo que respecta al personal de planta hay compañeros que se fueron a vacaciones sin un solo centavo y eso no lo podemos permitir. Por necesidad del servicio se han cancelado vacaciones, pero al personal se le paga, y queda pendiente disfrutar el tiempo, pero no al contrario.

Eso jamás en la historia de Medellín, de nuestro hospital, había pasado. Hay compañeros a quienes no le pagaron, pasaron su fin de año vinculados, que no les generaron el pago de su quincena el 31″, denunció Camilo Toro, presidente de Asohgm.

Estas irregularidades con la nómina se suman a la ausencia de especialistas, quienes tomaron la decisión de reducir sus horas laboradas por la seguidilla de incumplimientos contractuales que habían definido directamente con la gerencia.

“El fin de año operamos como un hospital de segundo nivel, porque no hubo especialidades como urología, cirugía general, tampoco urgentólogos. Tuvimos que operar con nuestros médicos generales de planta, quienes tuvieron que ponerse la 10 y atender a los pacientes”, aseguró el líder gremial, quien por cierto libró en los últimos años una persecución que puso en riesgo su vida y su estabilidad, luego de que la directiva del hospital en cabeza de Mario Fernando Córdoba ordenara su suspensión.

Sin embargo, la Procuraduría ordenó en noviembre pasado revocar dicha suspensión y exigir al hospital el reconocimiento de los dos meses que lo mantuvo de brazos caídos en lo que fue señalado como una retaliación de las directivas por las denuncias realizadas por Toro sobre la situación de la entidad.

El líder sindical reiteró que el deterioro de la atención de los pacientes es crítica. “Es muy crítico que hoy neurocirugía, cirugía cardiovascular solamente vayan a atender lo emergente, lo que se requiere atención inmediata, pero hay una cantidad de procedimientos que estaban agendados, pacientes que requieren atención prioritaria, cirugía prioritaria, no las podemos hacer. Ya no es solamente por la falta de insumos, sino porque como a los especialistas no les pagan, entonces nos toca operar a media maquina”, manifestó.

Desde el Hospital aseguraron que el incumplimiento en la nómina se debió a que algunos de los pagos rebotaron, pero se comprometieron con que este martes 2 de enero debe verse reflejado en las cuentas de los trabajadores. También aseguran que ya hay acuerdos con los especialistas para normalizar poco a poco la prestación del servicio en el hospital.

