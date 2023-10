Momentos de angustia se vivieron en las instalaciones de un puesto de salud de la E.S.E. Departamental Meta, en el municipio de Barranca de Upía, por cuenta del ataque del cual fue víctima la Misión Médica.

De acuerdo con el reporte, los hechos se registraron en horas de la madrugada.

Señalan que ingresó un paciente con una herida en la espalda causada por un arma cortopunzante, producto de una riña callejera.

En el área de urgencias, los médicos trataron de suturar y estabilizar, puesto que debía ser trasladado a un centro primario por el abundante sangrado.

Sin embargo, cuando trataban de suturar, ingresó un segundo paciente que estaba involucrado en riña con una herida en la mano.

En el instante en que se dan cuenta de que allí estaba el otro herido involucrado en el altercado, el segundo llama a más personas. Y los sujetos llegaron al centro médico, y empezaron a destruir todo a su paso.

Médicos pedían ayuda

Lastimosamente el personal de salud no estuvo exento de agresiones, en videos que circulan en redes, se muestra el pánico del personal médico.

En medio del llanto, enfermeras piden que las ayuden: “Por favor, que nos rescaten. Hay mucha sangre, a uno de los médicos le fracturaron el brazo”, dicen tras buscar refugio en uno de los cuartos del hospital.

De inmediato se llamó a la Policía, que trataron de calmar la situación, pues habían entre 50 y 60 personas destruyendo el lugar,

Frente a estos hechos, desde la gerencia exigieron respeto por el cuerpo de profesionales y las instalaciones de sanidad en los municipios.

“Lo grave de esta situación, es que los dos médicos que estaban en el servicio de urgencias la noche anterior me acaban de renunciar, dicen que no continúan en el municipio y ese es el inconveniente que vamos a tener para poder volver a dar el servicio de urgencias, porque es manejado por rurales y esas plazas no son fáciles de reemplazar”, reportaron.

