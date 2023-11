En la noche del pasado lunes, la Alcaldía de Jamundí informó que fueron hallados dos cuerpos sin vida en una zona rural de dicho municipio.

De acuerdo con lo dicho por las autoridades, los cuerpos fueron encontrados en zonas y horarios diferentes. Se conoció que el primero fue hallado en el corregimiento de San Antonio, aproximadamente a las 10:00 a. m. del domingo.

(Vea también: Nueva masacre en Cauca: tres hombres fueron asesinados dentro de un vehículo)

El segundo cuerpo fue encontrado dos horas después en el corregimiento de Ampudia. Asimismo, las autoridades indicaron que ambos eran jóvenes entre los 20 y 24 años de edad, que tenían heridas de arma de fuego.

Además, se habló de que habría una tercera víctima, pero los uniformados aseguraron que, tras iniciar la investigación, la persona se habría salvado del ataque.

Sin embargo, los familiares de un joven aseguran que él estaba con ellos en una fiesta y que, hasta el momento, no aparece. Él habría sido identificado como Daniel Caicedo.

Respecto a este caso, las autoridades no se han pronunciado al respecto, pero se sabe que habría aparecido, también sin vida, en la zona de Cascarillal.

En cuanto a cómo ocurrieron los hechos, lo único que se sabe, por ahora, es que los tres jóvenes habían sido reportados como desaparecidos, luego de asistir a una fiesta en el corregimiento de Liberia, donde ocurrió un altercado.

Las autoridades identificaron a las dos víctimas como Andrés Aristizábal y Óscar Julián Amú. Actualmente, los cuerpos de los jóvenes están en la Unidad Básica de Medicina Legal de Jamundí para su valoración y, posteriormente, ser entregados a sus familiares.

Finalmente, a través de redes sociales, se han cuestionado el hecho de que los jóvenes hayan ido a una fiesta en el corregimiento de Liberia si, al parecer, es un territorio “prohibido y se necesitan permisos para transitar por allí”.

“No cualquiera puede subir a ese sitio y no todos son conscientes del peligro que es subir a esa zona sin un permiso”; “Si no tiene permiso es mejor no arriesgarse. Para los que trabajamos en esa zona es prohibido olvidarse de los documentos, tener permiso al día y el carnet”; “Como se les ocurrió ir por allá, a Liberia todavía. Mi Dios grande y misericordioso les consuelo a sus familiares”.