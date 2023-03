En redes sociales se volvió viral un video en el que la senadora María Fernanda Cabal se refirió despectivamente hacia las acciones de las mujeres feministas que han salido a marchar en las calles del país.

Durante una intervención el pasado 18 de marzo, la representante del Centro Democrático aseguró que las mujeres que siguen esta ideología son “locas, feas y odian a los hombres”.

Para Cabal las feministas son locas, feas y horrorosas. Creo que la Cabal es la menos indicada para criticar el aspecto de alguien. Favor RT pic.twitter.com/6o7Cz3mJYG — Ivone Ramírez 🕊🌷 (@Lindauer1991) March 19, 2023

A pesar de que en medio de su declaración hubo risas entre el público, no ocurrió lo mismo en plataformas como Twitter, pues se desencadenaron varias críticas por sus afirmaciones.

Que feo ver a una congresista con María Fernanda Cabal hablando cosas feas de las feministas, en vez de manifestar apoyo entre mujeres demuestra todo lo contrario 🙄 — Dominique (@domirodrir) March 22, 2023

Sin embargo,en Caracol Radio la senadora Cabal aseguró que ella había sido coherente con lo que había dicho y que este tipo de reacciones son normales frente a alguien que opina con libertad, “sin máscaras y sin complacencia”.

– Periodista: ¿Le gusta el feminismo, o no le gusta?

– Senadora: Me gustan las causas justas no pervertidas. La reivindicación ha sido toda, pero ya esa causa justa usada por la izquierda progresista, inmediatamente a través de la fórmula de la doctrina identitaria termina completamente opuesta a lo que uno desea que sea el feminismo.

También, manifestó que no se arrepiente en lo absoluto de lo que dijo porque además de que cree que no hay que desnudarse para reivindicar una causa, reiteró durante la entrevista que no había feminista linda.