Por: EL PILON SA

Una nueva modalidad de hurto se presentó al interior de la Universidad Popular del Cesar, sede Hurtado, de Valledupar, cuando un sujeto identificado como Diego Mauricio Argüello, ingresó a las instalaciones del plantel educativo a presuntamente ofrecer servicios relacionados con la venta de insumos tecnológicos y/o reparaciones, llevándose en contados segundos tres teléfonos celulares.

De acuerdo con la información suministrada por una de las víctimas, esta persona llegó al lugar con distintivos como carnet, libretas y otros, que daban a entender que “era una persona que trabajaba con la universidad”. Dentro del centro ofrecía descuentos por medio de una feria tecnológica que permitía comprar fácilmente tablets, computadores, celulares, pero también ofrecía cambio de software, y arreglos a equipos tecnológicos.

“Llegó super bien arreglado, le pidió permiso a la profesora y luego de la propuesta dijo: bueno los interesados para no interrumpir la clase salgan un momento para que la docente continúe con lo suyo, pero como no podíamos salir de clases nos ofreció prestarnos el servicio para no perder la promoción y dentro de media hora nos devolvía los teléfonos”, dijo una de las jóvenes engañadas, quien contó que al poco tiempo de arrepentirse del arreglo ya el delincuente no se encontraba por ningún lugar y los celulares permanecen apagados y no han podido ser rastreados. “Fue muy ágil”, acotó.

No obstante, presuntamente este no es el único caso registrado en las últimas horas, al parecer, lo mismo estaría ocurriendo en la Universidad de Santander UDES y el Centro Educativo de Sistemas en Valledupar, donde la mañana de este martes 16 de abril un sujeto haciéndose pasar por funcionario de la Alcaldía, intentó ingresar a Uparsystem, pero por protocolos de seguridad no le permitieron el ingreso al lugar.

Por ahora, estos casos son materia de investigación por parte de las autoridades, quienes de momento no han querido brindar informaciones sobre los casos y esta nueva modalidad de hurto.

