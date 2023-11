La desaparición ocurrió el pasado viernes 27 de octubre de 2023 en el barrio Cortés, donde fue vista por última vez entre las cinco y las 5:00 p. m. y 5:30 p. m., cuando salió de la casa en la que vivía.

La joven, pese a ser mayor de edad, estaba bajo custodia de Luis Francisco Sierra, su tío y quien días después apareció muerto.

Primeras versiones conocidas por la familia y emitidas por El Tiempo dicen que Jimena Castillo se fue en un taxi con un hombre y hasta que se habría “ido a Bogotá con amigos”.

Lo particular es que la estudiante no tenía su celular en el momento de su desaparición y que se han venido haciendo publicaciones en sus redes sociales que no corresponderían a las que ella suele compartir.

El hombre se llamaba Luis Francisco Sierra, vivía con la mujer por tener custodia sobre ella y apareció sin vida días después de haber contado lo que aparentemente sabía de la desaparición.

“Él dijo que Jimena le había dicho que estaba cansada de la vida que llevaba, que se había ido con toda su ropa y que le había estrellado el celular por los pies”, relató un familiar al medio en cuestión.

En consecuencia, los seres queridos de la estudiante no saben qué pasó con ella, pues no han recibido noticias y para completar el pasado miércoles 8 de noviembre fue encontrado el cadáver de Luis Francisco Sierra en una mina de Sativasur, donde este trabajaba.

Primeros informes de la Fiscalía indican que el sujeto atentó contra sí mismo, aunque todavía no se ha practicado la autopsia, lo que enreda más el caso, ya que antes de morir el minero alcanzó a decir que lo estaban presionando y que tenía una orden de captura, lo que fue desmentido por las autoridades.

Entre tanto, la búsqueda continúa y quien tenga información al respecto puede entregarla en los siguientes números telefónicos: 3142301621, 3164673095 y 3185322778.

