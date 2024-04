Los habitantes de Barrancabermeja se encuentran conmocionados tras enterarse del trágico suceso en el que perdieron la vida Romelia Caicedo y María Eugenia Hidalgo a manos de Jorge Luis Hidalgo Caicedo, hijo y sobrino de las víctimas, respectivamente.

Recientemente surgió un detalle escalofriante sobre el caso: Romelia había confesado su temor hacia su propio hijo apenas unos días antes del fatídico desenlace.

Según relata Amparo Villada Gaviria, amiga cercana de las mujeres asesinadas, Romelia había compartido su angustia por la situación de su hijo, expresando un profundo temor hacia él.

“Hace ocho días me encontré con Amparo, le pregunté por el hijo. Ella me respondió que le tenía mucho miedo. Yo le dije que abriera el ojo porque a esa gente así no le importa matar a lo que sea y, a los ocho días, la mató”, reveló la amiga consternada.