Las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel parecen deteriorarse con el paso de las horas por cuenta de los comentarios del gobierno de Gustavo Petro en los que desafía al gobierno de Israel.

El más reciente mensaje lo lanzó el canciller Álvaro Leyva, que exigió del embajador israelí en el país, Gali Dagan, disculpas y marcharse, al considerar sus comentarios como una afrenta contra el jefe de Estado.

“La historia de la diplomacia universal consignará como hito la patanería insensata del embajador de Israel en Colombia para con @petrogustavo Presidente de la República. Vergüenza. Mínimo pedir excusas e irse. La inteligencia se enfrenta con inteligencia. Hay Estados en juego”, escribió Leyva en su cuenta de X.

Para después agregar, en un nuevo trino, que “nadie sensato puede aplaudir la política de tierra arrasada, no importa de donde provenga. Viola la dignidad de la persona humana. Mata inocentes. La Doctrina de la Paz Total de @petrogustavo se finca en el deber ser de la justicia universal: La paz total como Derecho Síntesis”, señaló.

Se trató del tercer mensaje del día del canciller contra el gobierno israelí. En el primero salió en defensa del mandatario, por el que pidió respeto.

“@petrogustavo Presidente de Colombia se le respeta. Autor de la Doctrina de la Paz Total para su país y el mundo busca una solución definitiva para Israel y Palestina basada en una visión histórica. No se destruye con insolencias ni suciedad intelectual. Equivocados están”, escribió en esa misma red social.

Después de que el presidente Petro pusiera en entredicho las relaciones de Colombia con Israel en sus declaraciones, al exigir respeto por su figura política y ante el llamado hecho por la Cancillería israelí a la embajadora en Tel Aviv, Margarita Manjarrez, para una “conversación de reprimenda”.

“Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta”, afirmó el mandatario en un mensaje en X. Además de que también había comparado las acciones de Israel con practicas nazis, y los había llamado genocidas.

Palabras que lo llevaron a recibir comentarios en los que no solo le pidieron prudencia, sino que terminó siendo calificado de “antisemita” por parte del gobierno israelí, después de que los llamara “genocidas” y los comparara con los nazis. Motivo por el cual, este lunes, se defendió y sostuvo que no es tal cosa y que no apoya al grupo palestino Hamás.

“Me han acusado de ser antisemita y de apoyar a Hamás. Ignorantes. No puedo defender una organización que sostiene la fusión entre Religión y Estado porque eso lo combatimos en nuestro propio país, y porque la visión de los que se creen pueblo elegido y raza superior lleva a la masacre de los demás pueblos”, afirmó Petro.

El mandatario aseguró que ni él ni su familia apoyaron a Adolfo Hitler “como sí lo hizo la oligarquía y la prensa que me ataca”.

“Están resucitando a Hitler en los tiempos de la crisis climática y vuelve idéntico con sus campos de concentración y la destrucción completa de los pueblos. Hitler renace como práctica del poder político y económico sobre la división misma de la humanidad, sobre sus debilidades y sus miedos. El miedo al diferente es el padre de Hitler”, afirmó.

También se refirió a la muerte de niños y niñas en Palestina y las comparó con el asesinato de menores de edad colombianos en bombardeos y con los falsos positivos.

“Van 1030 niños y niñas asesinados en Palestina. La barbarie. Cada 15 minutos asesinan a un niño en la tierra donde surgió una religión basada en el amor. En Colombia mataron 350 niños bombardeados en este siglo y asesinaron 6.402 jóvenes sin armas en apenas unos años”, apuntó Petro.

