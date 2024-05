Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

En medio de alegría, aplausos y risas se llevó a cabo en el parque de Los Algarrobillos de Valledupar la primera ronda de la categoría acordeonera mayor, al ritmo de los aires de puya y son.

Las participantes que buscan llevarse la corona son: Jennifer Mercedes Aragón, Sara Marcela Aragón, Madeleine Bolaño, María Elvira Bolaño, Alexandra Maciel Gómez, Heinis Yulieth Gulfo, María José Hernández, Paula Dariana Montiem, Isabel Sofía Picón y Yulieth Dayana Pineda.

(Lea también: Carlos Vives y Silvestre Dangond armaron parranda y hasta se subieron a tráiler de un camión)

Una de ellas, Heinis Yulieth Gulfo, en representación del Magdalena, ha sido perseverante a la hora de llegar a Valledupar desde Santa Marta donde su situación económica no es la mejor, pero vive muy feliz y humildemente con su madre, que es quien la acompaña a todos los festivales, en una casita de barro con tablas. Toca acordeón desde los 7 años y actualmente tiene 16. “He venido insistiendo e insistiendo porque me gusta mucho perseverar y creo que eso me va hacer lograr mi objetivo“, acotó Gulfo, quien hoy lucha por sus sueños pese a tener su acordeón roto.

Es la primera vez que participa en la categoría de acordeonera mayor. Había participado en otros años en el Festival Vallenato, pero como Acordeonera Menor quedando siempre entre el segundo y tercer lugar. Actualmente está en proceso de ingresar a la universidad a estudiar música y psicología, pero está a la espera de que sea aprobada su beca que está siendo gestionada por un coronel de la Policía de su ciudad.

Fue reina Evafe el mes de noviembre del 2023. En sus tiempos libres le gusta leer, tocar guacharaca y caja, siendo su mayor anhelo formar su propio grupo musical más adelante.

(Vea también: Valledupar se vistió de fiesta para Desfile de las Piloneras; comparsas adornaron calles)

Al igual que Heinis, las otras participantes, unas con más experiencias que otras, se apoderan del acordeón siendo protagonistas de melodías, aplausos y mucho amor.

En esta primera ronda fueron calificadas por los jurados Jesús Darío Arzuaga, Raúl Maya Pabón y Carlos Arturo Liñán.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.