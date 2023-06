Otros cuatro comerciantes de ibaguereños cayeron en la trampa de la estafa a través de la modalidad de falsa transferencia. Q´HUBO dialogó con los afectados, todos con negocios en El Salado.

Juan Ramírez, quien administra un bar cerca a la sede de veterinaria de la Universidad Cooperativa (Ibagué), recordó que el hombre, que iba con un compinche, se mostró muy confiado y no daba ninguna sospecha.

“Pidió una botella de Buchanan’s, que cuesta 170 mil pesos, y media botella de aguardiente, que se la deje en 30 mil pesos. Me dijo que me iba a regalar 7 mil pesos de propina. Me pareció un buen tipo. Me mostró el pantallazo de la transacción y no dudé porque del Banco Caja Social a Nequi el dinero se demora un día en llegar”, dijo el muchacho, que se quedó esperando la plata.