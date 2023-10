En la ciudad de Armenia de 162.887 personas el 39.8 % no usan ningún tipo de método anticonceptivo y de prevención de enfermedades.

Así lo demostró la Encuesta de Pulso Social del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) que fue realizada en 23 capitales de Colombia incluyendo la ciudad de Armenia con corte al mes de junio del 2023.

(Vea también: Experto explica las opciones de anticonceptivos para mujeres y el nivel de efectividad)

Sin embargo, el 71.1 % de los encuestados afirmaron no necesitar un anticonceptivo ya que no tuvieron relaciones. Por su parte, el 29.6 % justificó el no usar ningún anticonceptivo ya que “no lo necesitó porque tiene pareja estable”, según la encuesta.

Paradójicamente, de 66.734 mujeres que fueron encuestadas el 99.1 % aseguran no estar embarazadas pese a haber un alto porcentaje de mujeres que no tienen un método de planificación familiar.

(Vea también: Mujer pide indemnización a EPS al quedar embarazada 3 veces usando métodos anticonceptivos)

Desde la alcaldía se ha impactado a 3.900 jóvenes este año con su Estrategia Servicio Amigable Itinerante, llegando a colegios o lugares en los que haya una gran concentración de jóvenes que estén entre los 10 y los 29 años de edad y enseñándoles 3 líneas.

La primera es Promoción de la Salud Reproductiva, dirigida a jóvenes entre 10 y 13 años. Trata sobre la higiene personal, derechos reproductivos, planificación, infecciones, uso adecuado del preservativo, infecciones de transmisión, etc.

La segunda línea es Gestión del Riesgo en Salud, dirigida a jóvenes desde los 14 años. Se instruye sobre planificación familiar, entrega de métodos anticonceptivos, captación de jóvenes con sospecha de embarazo, entrega de preservativos para evitar embarazos no deseados y contagio de ETS, entre otros.

(Vea también: Retraso menstrual: por qué ocurre y si los métodos anticonceptivos pueden afectar)

Dentro de las preguntas realizadas a las mujeres que participaron de la encuesta, se les cuestionó si han tenido “dificultades económicas para adquirir los elementos necesarios para atender su periodo menstrual”, a lo que afortunadamente el 78 % de mujeres respondió que no. El 14.2 % respondió no haber tenido su periodo menstrual el mes pasado y el 7.8 % respondió afirmativamente a haber tenido dificultades económicas.

Por otra parte, el 89.7 % hace uso de la toalla higiénica, el 18 % utilizó el tampón y el 1.8 % hizo uso de la copa menstrual.

(Lea también: Anticonceptivos hormonales aumentan el riesgo de cáncer de mama, según estudio)

Las cifras continúan siendo alentadoras tras conocer que solo el 5.4 % de las mujeres tuvieron “dificultades para acceder a un baño cercano, privado y limpio para cambiar sus implementos de higiene para atender su periodo menstrual”, mientras que el 94.6 % no sufrió ninguna dificultad.

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.