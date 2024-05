En la Universidad Nacional se lanzó una convocatoria para discutir las reformas del Gobierno, las cuales en su mayoría no han sido aprobadas por los congresistas, que todavía tienen algunos reparos sobre los proyectos.

(Vea también: Petro analiza liquidar definitivamente a EPS Sura y culpó a quienes no aprobaron reforma)

Esa asamblea probablemente se lleve a cabo el próximo viernes en las instalaciones de la institución educativa. Sobre esa iniciativa, el representante del Pacto Histórico Alfredo Mondragón habló en Blu Radio y se enfrascó en una pelea con Camila Zuluaga sobre el papel de los medios con el Gobierno.

La periodista cuestionó al congresista sobre por qué no ejecutan las propuestas que se dan en este tipo de espacios y se quedan solamente en las ideas, a lo que Mondragón le respondió que el poder no está para él en las instituciones sino en el pueblo.

“Tenemos diferencia en esta entrevista, soy partidario de la Constitución del 91 que dice que el pueblo emana del poder. Yo entiendo a un periodista que muy pocas personas la refutan, que habla por un micrófono todos los días, que da su opiniones personales o de algunos sectores de interés“.

Esa declaración alteró la discusión en la emisora y el congresista hasta puso de ejemplo a otra comunicadora: “Se lo digo claramente, Vicky Dávila está detrás de un medio de comunicación que es de propiedad de uno de los hombres más ricos de Colombia y hay intereses, no me lo estoy inventando”.

Lee También

Al respecto, Camila Zuluaga le pidió al congresista no involucrar dos medios diferentes y le recordó que en Blu Radio no se dedican a hacer oposición al Gobierno actual, ya que esa afirmación es muy usual en las administraciones de turno.

“Usted me está hablando y yo no respondo por revista Semana. Yo no respondo por el periodismo que se hace en otros medios de comunicación. No entiendo por que me mete en la misma bolsa de Semana es como que si yo lo metiera a usted con Benedetti. Este no es un espacio de oposición al gobierno de Gustavo Petro, eso es una falacia. Eso es lo que dicen desde el poder, eso es una característica de aquellos que ocupan el poder, no le gusta una fiscalización de los recursos públicos”.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.