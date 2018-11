Matador aseguró en su cuenta de Twitter que creyó que el comentario que el mandatario colombiano hizo en la sede de la Unesco, en Paris (Francia), era propio del dictador venezolano Nicolás Maduro.

Cuando me contaron que un presidente latinoamericano estaba hablando de los siete enanitos, lo primero que se me vino a la mente fue "ese Maduro si es muy bruto", pero no, no era él.

— matador (@matadoreltiempo) November 13, 2018