Ante delegados de la Fiscalía General, representantes de la empresa de seguridad privada Lost prevention, aseguraron desconocer los supuestos favores a Nicolás Petro sobre legalización de dineros proveniente del narcotráfico. Dijeron, además, que a Petro Burgos lo conocen solo porque lo han visto por televisión, pero que no tienen ninguna relación legal o ilegal de trabajo.

“No señor, no conozco al señor Petro (hijo), no tengo ni idea, nadie ha llegado a la gerencia de la empresa, ni se me ha acercado a mí como representante legal o de manera personal, a decirme que colabore con una persona que no conozco, eso no tiene ni pies ni cabeza”, dijo ante un fiscal delegado, Lilian Dolores López, gerente de Lost prevention.

Las declaraciones son una respuesta a una información revelada por Noticias Caracol, según la cual, esa empresa habría generado pagarés, letras, documentos y soportes para legalizar millonarias sumas de dinero, al parecer procedentes de narcotraficantes y así favorecer a Nicolás Petro.

“Sé que están firmando pagarés y que ese dinero se registraría en la empresa como préstamos y aportes a campañas. Ellos están hundiendo esa investigación, protegiendo a esta gente, ya que son sus aliados políticos y ellos prometieron que si salía bien esa situación les iban a dar un contrato grandísimo con el Gobierno Nacional, porque si Nicolás Petro se salvaba de ese tema y alcanzaban la Alcaldía de Barranquilla o la gobernación de Atlántico, con ellos harían la contratación en caso de ganar”, afirmó una fuente anónima, de quien no ha trascendido su identidad, pero sería el principal aportante de información en la investigación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito que se adelanta a Nicolás Petro Burgos.

A propósito sobre esta denuncia, en su red social X, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, aseguró que no hay pruebas que lo relacionen con la empresa de seguridad y ni con actividades ilegales de ocultamiento de dinero.

“La Fiscalía hizo interrogatorios e intervino líneas telefónicas de personas vinculadas a esa empresa de seguridad y no encontró absolutamente nada que me vincule a ella”, afirmó Petro.

Así mismo, expresó su preocupación ante el riesgo que corren él y su familia: “Muy peligroso lo que ha hecho @NoticiasCaracol, ha expuesto mi vida y la de mi familia en peligro, todo por un informante falso de la fiscalía. Noticias caracol ni siquiera se dignó a verificar la información del informante falso”.

