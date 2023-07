Este 24 de julio, una carta enviada desde algún lugar de la selva alertó a las autoridades colombianas y a los medios de comunicación desmintiendo la muerte de ‘Iván Márquez’. En este documento de cuatro páginas de extensión se habla de Simón Bolívar y sus luchas independentistas, de la unidad como base para enfrentar “esas luchas”, y de otros aspectos como las veces que en la Asamblea de Naciones Unidas se ha hablado de poner fin al bloqueo de Cuba por parte de los Estados Unidos, y de como este país ha hecho oídos sordos de esa solicitud.

En la misiva, Márquez enaltece la figura del expresidente muerto de Venezuela, Hugo Chávez, a quien el autor de la carta, publicada por las disidencias de la Segunda Marquetalia, igualó con Bolívar y señaló que siguió los “mismos pasos de ‘El Libertador’” tratando de unificar a América.

Pero lo que encendió las alarmas no fue el discurso utilizado, el mismo que usó las Farc durante los 52 años que duró el conflicto armado con esta guerrilla, sino quien lo firmaba. Al final de la carta y en negrillas resaltadas aparecía el nombre del jefe de las disidencias dado por muerto hace apenas dos semanas: alias ‘Iván Márquez’.

“Como homenaje al héroe, quienes en este hemisferio y en otras latitudes luchamos por la dignidad humana y el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos, compartimos estas líneas sobre la unidad continental”, dice el texto en el que con tinta indeleble se ve el nombre claro del jefe de estas disidencias de las Farc.

Con el comunicado al aire, de inmediato la duda sobre la existencia de alias Iván Márquez se regó por los medios de comunicación como se riega un falso rumor en un pueblo pequeño, todo porque hace apenas dos semanas se conoció la noticia de la muerte del jefe guerrillero que hasta la fecha, ni el gobierno nacional ni las Fuerzas Militares han podido confirmar.

Iᴅᴇᴀs ᴘᴀʀᴀ ᴜɴᴀ ᴠɪsɪᴏ́ɴ ᴄᴏɴᴛɪɴᴇɴᴛᴀʟ

“En el momento no podemos confirmar o desvirtuar que este personaje esté con vida o no, simplemente es una carta que se está analizando el contexto de la misma, pero seguimos con la misma incertidumbre”, expresó el general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares a Red + Noticias.

Las firmas son distintas

Ante la especulación sobre si alias Iván Márquez está muerto o no, El Colombiano, aliado de Pulzo, consultó con fuentes de Inteligencia Militar y de la Policía para saber qué piensan del comunicado y expresaron que están analizando el documento, pero resaltan que hay varias inconsistencias que darían a pensar que ese comunicado no sería tan fidedigno.

La primera es el lenguaje usado en el documento. Para los analistas militares, el lenguaje usado por Márquez es un lenguaje más estructurado, “con discursos más apegados al marxismo-leninismo. Por eso en los campamentos junto a su cambuche, alias Iván Márquez siempre procura tener dos enciclopedias en los que pueda consultar las ideas de Marx y Vladimir Lenin”, explicaron los investigadores, quienes agregaron que este comunicado bien pudo ser escrito por un mando medio que rebuscó frases y las unió para hacer un discurso coherente.

El segundo punto que analizan es por qué razón el jefe de la Segunda Marquetalia no salió en video, como siempre lo ha hecho cuando va a entregar un discurso de suma importancia. “Analicemos esta situación: el país habla de la muerte del jefe guerrillero y si él estuviera vivo ¿no saldría a desmentirlo con un video? A él le gusta figurar y mire que siempre que iba a dar un anuncio lo hizo a través de las imágenes, como cuando anunció su rearme o cuando expresó que había sufrido un entrampamiento por parte del Gobierno anterior en cuánto al proceso de paz y se devolvió a las armas”, dicen los expertos.

Ante las dudas, este diario también le preguntó a los analistas militares por la firma que aparece en el documento en mención, a lo que los investigadores respondieron que hay muchas diferencias en su caligrafía y en la forma de escribirlo, es decir, sí es distinta la firma que aparece en el documento publicado por la Segunda Marquetalia y la obtenida por este diario en algunos documentos firmados por el jefe guerrillero.

Por mencionar algunos aspectos, en la firma original Márquez se firma sin tildes en ambas ‘a’ (la del nombre y la del apellido), mientras que en la del documento sí están tildadas; en el documento la M del apellido está más definida a la de su firma original, y la I de su nombre tiene una extensión de la que la firma original carece.

“Acerca de lo que ustedes preguntan mire las características de la a y de la v en el nombre. En su firma original, la V va pegada de la A en Iván, mientras que en la firma del documento, la A está pegada de la N; incluso la Z del apellido es diferente en la carta a su firma original”, expresaron los investigadores militares.

Ante las dudas, El Colombiano cotejó la firma de Iván Márquez conocida en otras cartas con la firma que estampó en el Acuerdo de Paz y con la presentada en el documento y las dos primeras coinciden entre sí, pero no con la presentada en la carta de las disidencias.

Mantener una figura viva

Aunque la presentación de este documento reavivaron las dudas sobre la existencia o no de alias Iván Márquez, a este diario dos integrantes de la Asamblea de Venezuela y una persona cercana a la Segunda Marquetalia le confirmó hace dos semanas, que el jefe guerrillero sí había muerto.

Incluso, en la información obtenida señalaron que habría muerto ciego y con una depresión que no le permitió celebrar su cumpleaños 68.

Para los investigadores militares, mantener viva la figura de un personaje como Márquez es fundamental para la moral de las guerrillas y para mantener la unidad en una agrupación ilegal que podría empezar a desmoronarse.

“Podría pasar como pasar con el Eln en Arauca. Hace mucho rato no se sabe de alias Pablito, todo un ícono de esa guerrilla en esa región. Tenemos información de que habría muerto hace rato, pero los guerrilleros lo niegan; sin embargo, ante hechos importantes, alias Pablito no aparece ni hace mención, siempre se pronuncian los mandos medios”, dicen los investigadores judiciales.

De hecho, en anteriores negociaciones a la que se desarrolla con esa guerrilla, alias Pablito fue llamado a la mesa de negociación, pero en esta ocasión ni truena ni suena.

Por ahora la incógnita de la muerte de Iván Márquez sigue, aunque bien podría pasar como sucedió con el cadáver de Manuel Marulanda Vélez, el máximo jefe de las Farc que fue enterrado en secreto en las montañas del Pato, Caquetá, para mantenerlo como una figura heroica, aunque a Márquez, lo mantendrían en secreto para exaltarlo como el mártir que le dijo no a la paz y no se dejó “entrampar”, como decía el mismo Márquez en vida, si es que no está muerto.