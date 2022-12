Carlos Calero rompió el silencio y aclaró su relación con el sujeto, quien fue capturado por las autoridades durante un retén en Cauca, luego de que descubrieran un cargamento de cocaína en la camioneta en la que se transportaba, asignada por la Unidad Nacional de Protección (UNP) al ex subdirector de protección de la entidad, Ronald Rodríguez Rozo.

Según le dijo el presentador a El Tiempo, su vínculo con Manuel Antonio Castañeda comenzó hace 8 meses, cuando una socia se lo presentó, ya que el hombre, un supuesto empresario, “estaba interesado en invertir dinero en un cantante de música urbana que ambos manejaban”.

El meollo del asunto está en que hace unas semanas Calero se contactó con su amigo Agmeth Scaf, representante a la Cámara, para pedirle el contacto de alguien de la UNP, con el objetivo de ayudar a Castañeda, quien había pasado papeles para que le asignaran un esquema de protección y quedó cuatro puntos por debajo (52 de 56) para alcanzar dicho beneficio.

Calero, en el medio citado, aclaró que no sabía los problemas que tenía Castañeda, quien, según reveló el periódico, es un expolicía.

Con el auge de la noticia, Agmeth Scaf publicó la conversación que tuvo vía WhatsApp con Calero, en la que el presentador le pide el contacto de la UNP.

Allí, se puede ver que Scaf no pregunta para qué ni para quién, ya que Calero es uno de sus amigos cercanos, por lo que no vio problema en ayudarle con la gestión.

En su cuenta de Twitter, el congresista del Pacto Histórico se despachó y señaló que no sabía quién era Castañeda, pues dejó claro que tan solo hizo un favor.

“Tal vez pequé por exceso de confianza. Llámenme ingenuo. Pero lo que no acepto es que se me pretenda enredar con un narcotraficante con quien no tengo ningún vínculo y con quien jamás en la vida he cruzado ni una sola palabra. Eso es bajo. Lo hacen solo por morbo”, escribió.