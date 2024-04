Por: Caracol TV

El exrepresentante a la Cámara Andrés Felipe Villamizar falleció en Bogotá, el 10 de abril de 2024, a los 45 años de edad. El alcalde Carlos Fernando Galán envió un mensaje póstumo a quien lo acompañó durante su campaña electoral.

“Pipo, siempre lo llevaré en el corazón. Un hermano que me regaló la vida. Un verdadero líder que nos llegó al alma a todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo. Su vocación y lealtad siempre me inspirarán. Nos va a hacer una falta infinita. Gracias por tanto”, manifestó el mandatario desde su cuenta de X.

Pipo: Siempre lo llevaré en el corazón. Un hermano que me regaló la vida. Un verdadero líder que nos llegó al alma a todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo. Su vocación y lealtad siempre me inspirarán. Nos va a hacer una falta infinita. Gracias por tanto. pic.twitter.com/26KOw1IkSV — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) April 11, 2024

Andrés Felipe Villamizar fue politólogo de la Universidad de los Andes y tuvo un magíster en estudios internacionales de Gerorgetown University.

Además, Villamizar fue congresista entre 2014 y 2018 e hizo parte de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.

El exrepresentante fue secretario privado del exsenador Horacio Serpa Uribe en varias candidaturas electorales, gerente de la campaña de Rafael Pardo en las elecciones para la Alcaldía de Bogotá en 2015 y participó en la postulación del actual alcalde Carlos Fernando Galán.

En el partido Nuevo Liberalismo pasó sus últimos años y allí se destacaba como coordinador político de Bogotá.

A parte del alcalde Galán, algunas figuras de la política nacional despidieron a Andrés Felipe Villamizar.

“En el Nuevo Liberalismo estamos de luto por la partida de nuestro compañero, amigo y coordinador del partido en Bogotá, Andrés Felipe Villamizar. A su hijo Octavio, sus padres Jesús y Fanny, a sus hermanos Sergio y Alejandro un abrazo solidario. ¡Buen viaje Pipo!”, expresó Juan Manuel Galán, hermano del alcalde capitalino.

En el @nvliberalismo estamos de luto por la partida de nuestro compañero, amigo y coordinador del partido en Bogotá, Andrés Felipe Villamizar. A su hijo Octavio, sus padres Jesus y Fanny, a sus hermanos Sergio y Alejandro un abrazo solidario. ¡Buen viaje Pipo! pic.twitter.com/GMeIQx9iht — Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) April 10, 2024

Por su parte, el exsenador Rafael Pardo dijo: “Ha muerto Andrés Felipe Villamizar, mejor conocido como Pipo. Paz en su tumba. Sentidas condolencias a sus familiares”.

Entre otras despedidas, Horacio José Serpa, hijo de Horacio Serpa Uribe, escribió que “la partida de ‘Pipo’ me llena de dolor y tristeza. Nuestro último abrazo fue el miércoles pasado. Me duele en el alma no haber sido capaz de cumplir la promesa que hicimos de estar más unidos, trabajar juntos y reencontrarnos en el camino de la política”.

Hoy me toca despedir a mi querido amigo Andrés Felipe Villamizar. La partida de 'Pipo' me llena de dolor y tristeza. Nuestro último abrazo fue el miércoles pasado. Me duele en el alma no haber sido capaz de cumplir la promesa que hicimos de estar más unidos, trabajar juntos y… pic.twitter.com/ugP3aJfgJn — Horacio José Serpa (@HoracioJSerpa) April 11, 2024

