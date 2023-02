Durante la tarde de este miércoles, 15 de febrero, se siguen conociendo más detalles del más reciente feminicidio en la capital. En esta ocasión la víctima fue una joven, de 23 años, identificada como Yuli Paola Acero Zuluaga.

Esta mujer al parecer fue asesinada por su excompañero sentimental, quien tras acabar con su vida se quitó la vida.

Así lo dio a conocer la Policía Metropolitana de Bogotá, luego de que uniformados del cuadrante 31 del CAI Rincón, encontraran un cadáver sobre la calle 128B con carrera 95 A-84.

Recordemos que, según el Observatorio Colombiano de Feminicidios, durante el 2022 en Bogotá se registraron 82 feminicidios, una cifra que viene creciendo desde el 2019, teniendo en cuenta que en ese año hubo 16 casos; 49, en 2020, y 47 en 2021.

Asimismo, el 71 % de las víctimas de violencia intrafamiliar en Bogotá son mujeres, y el 80 % de esas víctimas también se vieron afectadas por delitos de abusos.

Frente a este caso ya se pronunciaron desde la Secretaría de la Mujer: “lamentamos tener que pronunciarnos frente a hechos donde una mujer es perseguida, acorralada, intimidada, agredida y asesinada por una persona en la que ella depositó su confianza, un hombre con el que sostuvo una relación sentimental. No descansaremos en insistir en que como sociedad no podemos ver como naturales este tipo de hechos, no es normal que un hombre crea que es dueño de la vida de una mujer y decida quitársela”, publicaron a través de un comunicado oficial.

📸#ComunicadoDePrensa Rechazamos todas las formas de violencias contra las mujeres. Hoy lamentamos tener que pronunciarnos frente al feminicidio de Yudy Paola Acero. #DaElPrimerPaso, el feminicidio es prevenible! Todas y todos podemos actuar 👉https://t.co/40DiEvpEqp pic.twitter.com/LM5tIJNsTR — Secretaría de la Mujer (@secredistmujer) February 15, 2023

Afirmando además que la víctima había recibido acompañamiento jurídico y psicosocial de esta cartera, pues previamente pidió protección tras denunciar los actos de violencia que recibía de parte de su excompañero.