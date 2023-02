La noche de San Valentín se convirtió en una tragedia para una famila en Bogotá, luego de que un hombre asesinara a una joven mujer, identificada como Paola Acero.

(Vea también: Identifican al DJ que mataron en Bogotá saliendo de su trabajo; estaba haciendo reemplazo)

El crimen ocurrió en la localidad de Suba, exáctamente en la calle 128B con Carrera 95A-84, cuando el sujeto, identificado como Kevin, mató a su pareja y después se quitó la vida.

Las autoridades llegaron al sitio y se encontraron con una escena lamentable en donde había un arma de fuego.

Bogotá hoy: desgarrador relato de familia de mujer asesinada en Suba

El Tiempo habló con un familiar de la mujer asesinada, quien explicó que el hombre ya tenía antecedentes de violencia y también había amenazado a la joven de 23 años.

“Él era un muchacho que la atacaba todo el tiempo. ¿Quién quiere estar con una persona así? Ella había decidido no estar más con él, pero él no lo entendía. Él le decía que si no era con él, no era con nadie”, dijo la tía de la mujer.

Asimismo, en medio del dolor, la familiar de la víctima señaló que el sujeto de 25 años cometió el feminicidio y huyó, pero a las pocas cuadras accionó el arma que llevaba, al verse acorralado.