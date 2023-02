Ángela Patricia López es santandereana, egresada de la facultad de Administración de Empresas de la Universidad Javeriana, realizó una especialización en Gerencia de Mercadeo y en Gerencia de Publicidad. Además adquirió formación en gerencia de liderazgo por parte de la compañía.

(Lea también: Venta de carros nuevos se desplomó en Colombia y negocio que tomaba fuerza se frenó)

En entrevista para el portal de noticias de la Universidad Pontificia afirmó: “Amo manejar, amo los carros, me encanta recorrer el país en carro, es de nuestros planes favoritos en familia (…) soy una persona supremamente apasionada por la marca que represento, por mi familia, por lo que me gusta y la gente que me rodea”.

López comenzó su experiencia dentro de la compañía siendo practicante, en el área de Mercadeo y fue ascendiendo desde ese cargo hasta lograr ser la presidenta nacional de la multinacional logrando marcar el hito en la historia: convirtiéndose en la primera presidenta en Colombia en los más de 100 países donde la compañía tiene presencia.

Así fue como Ángela precedió a Nobuyuki Sato, quien dirigió la compañía por 4 años. Tras crear una trayectoria de 15 años dentro del gigante japonés, y liderar la dirección del área de Mercadeo estratégico de la marca durante aproximadamente los últimos 8 años.

Durante su paso por la compañía japonesa en Colombia, ha estado al frente de proyectos y estrategias que han permitido a la marca consolidarse y posicionarse en el país.

Como en la mayoría de industrias, a raíz de la pandemia surgieron muchos obstáculos, y superar estos es uno de los retos que López tiene dentro de Mazda. Además de mantener y mejorar su posicionamiento y la presencia de la marca en Colombia. La presidenta ha expresado que brindar una experiencia de calidad es uno de sus principales propósitos.

Por otro lado, para ella el factor humano es la parte más importante dentro de una compañía, razón por la que se centra en el bienestar de las personas, de esta forma crear un sentido de pertenencia a los trabajadores de la organización.

(Vea también: Celebran quienes van a comprar carro; marca resolvió lío que los hizo subir de precio)

“La ejecutiva confirmó que la alta gerencia y planeación estratégica serán el punto de partida de la proyección y consolidación del éxito de la marca japonesa en el país”.

López es el ejemplo perfecto de lo posible que es ser mujer en una industria donde el común denominador son cargos ocupados por hombres, un claro avance para cerrar brechas de género en el sector.

Por: Jeniffer Espinosa