Ante la polémica generada en medio de una protesta en contra del proyecto Parque de la Vida en Valledupar, la ambientalista Carolina Vargas Nieto, miembro de Foro Ambiental, habló sobre la manera irregular en la que habría sido retenida por la Policía Nacional cuando la Gobernación del Cesar en un acto protocolario dio inicio a la obra el pasado viernes.

La líder ambiental aseguró que no había mérito para que las autoridades la hubieran esposado y vulnerado sus derechos como ciudadana del departamento.

(Vea también: Fatal accidente en importante vía de Medellín: mujer en bicicleta murió al ser atropellada)

“Cuando llegamos al evento solicitamos hablar con el personero municipal para pedirle permiso y estar ahí, quisimos ingresar, pero no nos permitieron hacerlo con la pancarta, entonces nos dijeron que podíamos hacernos afuera. Estuvimos un rato en la entrada, luego nos desplazamos hacia más adelante porque queríamos socializarles a las personas que pasaban sobre nuestra protesta”, contó Carolina Vargas.

Agregó que continuaron el plantón afuera y un grupo de policías de manera agresiva decidió retirar un parlante que tenían afuera de las instalaciones del colegio Alfonso López donde se desarrollaba el evento inaugural.

“Uno de ellos (policía) se acerca y me pide la cédula, contesto que no la tengo, de ahí se da una discusión y él dice que le pegué. Me dijo que era una mentirosa, que le había pegado y que me iba a judicializar. Me ponen las esposas, me van agarrando cuatro policías más y fue horrible porque vulneraron todos mis derechos como ciudadana, como ambientalista y soy una persona que viene haciendo un trabajo con los niños y los jóvenes hace años, no soy violenta”, puntualizó la mujer.

El momento de la retención quedó registrado en un video que se propagó por las redes sociales y que generó rechazo por el procedimiento de los uniformados.

Vargas Nieto fue trasladada hasta la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de la Fiscalía donde finalmente fue dejada en libertad.

Las autoridades

El comandante del Departamento de Policía Cesar, coronel Luis Exberto León Rodríguez, por su parte, indicó que la ambientalista agredió a un uniformado que decidió no presentar los cargos contra ella sino imponer un comparendo.

(Vea también: Cantante de música popular falleció en accidente de tránsito: horas antes ganó concurso)

“Se presentó una agresión al policía de manera injustificada, por ese tema, se hizo la detención de la persona. Sin embargo, el señor personero que estaba presente en el lugar intercede por la persona y finalmente el policía decide no dejarla a disposición (de la Fiscalía). Hay que destacar que se garantiza los derechos de la manifestación pública y la Policía hizo una mediación, pero por algún motivo agreden al policía que es un tema inaceptable”, puntualizó León Rodríguez.