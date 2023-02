Ya es de conocimiento público el decreto que nombra a Álvaro Moisés Ninco Daza, como nuevo embajador de Colombia en México. Su posesión fue el pasado viernes 10 de febrero y desde que se supo que ocuparía el cargo, han empezado a surgir críticas por su idoneidad para el cargo.

Los cuestionamientos vienen particularmente del sindicato gremial de la Cancillería, quienes dijeron que iban a demandar el nombramiento de Ninco Daza porque no cuenta con título profesional y acredita únicamente 2 años y 5 meses de experiencia, que no está relacionada al trabajo diplomático. Con esta nueva acción, el sindicato habría demandado 22 nombramientos del presidente Petro.

La polémica no se quedó ahí e incrementó luego de que se publicara el decreto que nombra a Ninco Daza. Si bien no cumple con los requisitos, su experiencia sí se habría justificado en otra serie de actividades que para algunos no tienen mucha validez.

“La Comisión Evaluadora de los Méritos en reunión del 16 de enero de 2023 realizó el estudio de compensación del señor Álvaro Moisés Ninco Daza”, dice el decreto que se basó en lo siguiente para compensar los requisitos:

1. Ha participado en el tercer simposio de estudiantes de política y Relaciones Internacionales: novedad y cambio en los sistemas políticos del 5 al 6 de agosto de 2014, organizado por la facultad de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda.

2. Participó en el Model United Nations Unisabana (3 de mayo de 2015), organizado por la Universidad de la Sabana y en cual fue destacado como Representante Sobresaliente,

3. Trabajó en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del Senador Gustavo Bolívar, como coordinador y estratega general en a la agencia de publicidad MOLA.

4. Ocupó el cargo de argumentario en la campaña del presidente Petro, fue asesor Electoral Nacional del Partido Colombia Humana — Unión Patriótica UP y por último, durante el proceso electoral del año 2022 desempeño el papel de Enlace Político del Movimiento Político Colombia Humana, destacándose como un líder juvenil.

Para algunos, las razones no justifican la falta de méritos y por el contrario, representan un incumplimiento con una de las promesas de campaña que hizo Petro, quien aseguró que en su mandato su equipo diplomático sería más profesional.