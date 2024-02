Un criminal escurridizo que se había fugado de los calabozos de dos estaciones de Policía, en los municipios de Marinilla y Guarne, habría hecho un pacto con el diablo para no ser capturado y permanecer inmune ante cualquier suceso que llegara a pasar en su vida criminal.

Sin embargo, una situación particular, según él, habría hecho que el pacto se acabara y así caer en manos de las autoridades. Esta es la peculiar historia del temido delincuente Michael Humberto Pérez Cadavid, también conocido bajo el alias de el Gato, a quien se le atribuyen alrededor de 50 homicidios.

Desde muy pequeño Humberto Pérez Cadavid tuvo cercanía a la vida criminal e ilícita, pues su padre, conocido como alias ‘Tato’, fue uno de los lugartenientes de Pablo Escobar.

Allí empezó a construir su carrera delictiva con tan solo 11 años de edad, hasta lograr el reconocimiento de ser un despiadado asesino. De acuerdo con investigaciones realizadas por la Fiscalía y la Policía Nacional, Pérez es el supuesto líder de la banda criminal la Oficina del Suroeste (también llamada la Oficina de Andes), esta organización delinque en Antioquia y otros departamentos aledaños.

‘El Gato’ sería el responsable de la masacre de 10 personas en la finca cafetera La Gabriela en el municipio de Betania; asimismo la muerte de cinco campesinos en 2021.

Este homicida tenía órdenes de captura por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y tráfico y porte ilegal de armas. Además, junto a su banda delincuencial se dedicaba a las extorsiones, el tráfico local de estupefacientes, amenazas, sicariato y desplazamientos forzados.

Este criminal lograba escapar ágilmente de las autoridades al tener varias identificaciones auténticas que robó a ciudadanos que tuvieran la misma edad y características morfocromáticas similares, estos documentos luego eran modificados; no obstante, las identificaciones no eran sospechosas al ser expedidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

‘El Gato’ creía ser inmune a la persecución de las autoridades por un supuesto pacto que hizo con el diablo, debido a su devoción desde el 2017.

Para ese año, Pérez Cadavid aseguró que estaba en la cárcel y le dijo al diablo “muéstrame que existes y yo te voy a servir”, pasados tres días por errores de procedimiento fue dejado en libertad.

Narró que: “Todos los días le prendía velas. Si yo quería esto, se lo pedía y me lo daba. Yo salía por ahí para que ustedes no me vieran y, muchas veces, usted no me cree, pasé por el Comando últimamente y les pitaba. Eso es lo que me ayudó a mí. Eso es lo que me va a ayudar a que le dañe la mente al juez y no me metan tanto”, aseguró Pérez a las autoridades.