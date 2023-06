El pan se quemó en la puerta del horno: el proyecto de acto legislativo que pretendía regular la comercialización de cannabis para uso adulto se hundió en su octavo debate, el 20 de junio. Hicieron falta 7 de los 54 votos que se necesitaban para aprobar la iniciativa que pretendía modificar el artículo 49 de la Constitución Política. Quienes lamentan el hundimiento del proyecto han comenzado a señalar a quiénes habrían sido culpables de este resultado y quizás el nombre que más suena entre ellos es el del senador del Pacto Histórico Alexander Flórez.

El lunes 19 de junio, día en que se esperaba que se diera la votación del debate, el Pacto Histórico manifestó que la iniciativa no tenía los apoyos suficientes para ser aprobada, alegaron que el voto que faltó era el de su copartidario, Flórez, quien se encontraba fuera de la ciudad. “Una silla vacía, la de Alex Flórez, le costará al proyecto de cannabis de uso adulto su hundimiento en el Senado. ¿Dónde estaba el senador? ¿Cuál es su justificación? Se trata de una ley que tiene el poder de cambiar la historia del país para siempre”, manifestó la congresista Alexandra Vásquez.

La sesión de ese lunes se suspendió luego de que Alberto Benavides Mora, senador de esa colectividad, solicitara una verificación de la asistencia y Alexander López Maya, presidente del Congreso, concluyera que había falta de quórum.

En primer momento, Flórez dijo: “A ver si somos serios y dejamos de mentir. Ayer [19 de junio] los 53 votos los tenía la oposición […] No faltó 1 voto, faltaron 7. Todos los de Cambio Radical y varios de la Alianza Verde que no estuvieron ni ayer ni hoy”. “El proyecto de Cannabis tendrá mi voto positivo en el debate definitivo el día de hoy como se había acordado de forma previa con toda la bancada”, anotó el senador quien, efectivamente, votó de manera positiva al proyecto el martes 20 de junio.

Este miércoles, Flórez volvió a recurrir a las redes sociales, esta vez para explicar en mayor detalle su ausencia en la sesión del lunes y para decir, una vez más, que su voto no era el único decisorio. “Desde temprano el día lunes puse en conocimiento una situación familiar inaplazable que me obligaba a estar en Medellín, se me informó que no se iba a votar el proyecto bajo ninguna circunstancia el lunes. Que la votación sería el martes. Lo mismo se informó a toda mi bancada”, anotó.

“A las 8:30 de la noche fui informado de que se iba a votar el proyecto, grave error, pues no teníamos las mayorías, varios senadores que supuestamente iban a votar que sí, se salieron del recinto y se fueron en el momento que se abrió la discusión. Aunque yo hubiera estado, no teníamos los votos, la discusión se abrió y tardaba horas resolver las proposiciones que se presentaron por parte de quienes no estaban de acuerdo”, dijo Flórez. “Hay situaciones en extremo personales que uno no elige y que me impidieron estar antes, pero no es cierto que si estaba antes lo hubiéramos pasado”. Vale la pena recordar que algunos miembros de la oposición dijeron que la salida del recinto de algunos senadores que apoyaban el proyecto había sido parte de una estrategia para desarmar el quórum y, así, impedir la votación.

“A pesar de mi situación, corrí de inmediato y conseguí un vuelo a las 10:40 de la noche, el único disponible, por valor de 1 millón de pesos. Lo tomé, anuncié que me esperaran que yo llegaba como fuera. Al enterarse, varios congresistas opositores al proyecto precipitaron la votación, entre ellos los de Cambio Radical que buscaron cuanta excusa encontraron para no apoyar y finalmente hundieron el proyecto. Fue Cambio Radical quien, al darse cuenta que no estaban los votos, ingresó al recinto para intentar conformar el quórum y que el proyecto se hundiera el lunes. No lo lograron ese día”. En un comunicado de Cambio Radical se informó, el martes, que la decisión de la bancada era no apoyar el proyecto, pues, aunque apoya “la regulación del consumo adulto del cannabis, no apoya la promoción de su venta y consumo”.

