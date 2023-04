En medio del anuncio para la remodelación del parque Andrés López de Galarza, el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, se refirió a la gestión de su antecesor, el exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo a quien lo catalogó de “bandido, corrupto y mentiroso”.

Sobre una tarima, con la presencia de varios líderes comunales y adeptos a su gobierno, una presentación con la cara del exmandatario y una intervención de más de 20 minutos, Hurtado atacó con diversos temas al exalcalde Jaramillo asegurando que dejó la ciudad con varios pendientes que él intenta arreglar.

“Muchos salen y echan discursos al aire y tratan de mediocre, corrupta e ineficaz nuestra administración, vamos a ver al final quién es el ineficiente, el corrupto, el bandido que estuvo en esta ciudad los últimos años y a quien yo le recibí el gobierno”, señaló el alcalde.

Además indicó que ‘no quería pero le tocó’ pronunciarse contra el también exgobernador y reiteró que las obras de los escenarios deportivos se entregaron con un déficit económico, contrario a como se las habría entregado el gobierno de Luis H. a Jaramillo Martínez, “por lo menos el gobierno al que él le recibió dejó las obras andando y con plata, a mí me las dejó sin plata y en ruinas”.

Hurtado señaló que Jaramillo solo aparece en época electoral y que no le importa Ibagué, pues habría dejado 35 elefantes blancos u obras inconclusas en la capital del Tolima.

El mandatario dijo que por culpa de Jaramillo quedó inconcluso el Centro de Atención a Víctimas y que no se le olvida el fallido proyecto en el Acueducto Complementario, en donde se quería pasar el agua a través de un sistema de bombeo, engañando a la comunidad.

“Eso solo lo puede hacer un corrupto Guillermo Alfonso Jaramillo, engañar a los ibaguereños pasando con motobomba el agua de un lado a otro, que vergüenza, yo de usted no me presentaría a nada en mi vida, cuando se ha dedicado a engañar al pueblo ibaguereño. Acá hay un alcalde que defiende su ciudad, que ha sacado adelante a su ciudad y no le tiene miedo. Yo tengo mis cojones bien puestos”, dijo Hurtado.

El alcalde incluso señaló que Jaramillo es un bandido investigado por farcpolítica y que el empresario Henry Escobar en su momento denunció sus vínculos con el Frente 21 de las extintas Farc bajo el supuesto alias de “el Tuberculoso”.

“No me va a detener, no le tengo miedo, bandido usted, mediocre, ineficaz, corrupto usted”, señaló mientras le pedía a la Fiscalía resultados frente a lo que ocurrió con el Acueducto Complementario.

Mismo llamado le hizo por el alumbrado público de la ciudad, pues señaló que hay en riesgo $ 7.200 millones por la baja calidad de las luminarias instaladas en la era de Jaramillo.

Hurtado dijo que el exalcalde dejó obras y parques “chimbos” y que no permite avanzar a la ciudad, mientras que él sí deja obras que transforman.

“Yo creo que se orina en los pantalones cada vez que iniciamos una obra y los tenemos es así de obra en obra. Se orinan en los pantalones cada vez que dicen que el alcalde va a visitar a la comunidad, que está en las calles, que inicio este proyecto. Pues se van a tener que acostumbrar porque esta es la nueva Ibagué”, dijo con un fuerte tono de voz.

Además señaló que ninguno de los candidatos de Jaramillo suenan en las encuestas y que no ha entendido que ya lo derrotó en el 2019.

El mandatario no desaprovechó para referirse al caso en el que hace poco Jaramillo Martínez fue absuelto en primera instancia y donde se le acusaba del delito de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.

“Un alumbrado navideño objeto de una investigación penal porque la contrataron con una Corporación que se dedica a realizar nuestro Festival Folclórico, una vez contrataron, hicieron un convenio, porque no hicieron una licitación pública, tal vez para obviar las leyes, tal vez para hacerle el quite a la ley, a la norma como debe de ser.

“Hoy tiene una investigación viva, ni crea que se ha salvado, todavía le falta un proceso largo, no cante victoria, no se haga el harakiri solo.

Este convenio firmado con la Corporación Festival Folclórico fue subcontratada por uno de los sobrinos de Guillermo Alfonso Jaramillo, Sebastián Jaramillo, hijo de su hermano Omar Jaramillo. Y se robaron la plata de los ibaguereños, árboles de $ 100 millones, nosotros hemos dado ejemplo en materia de contratación. Hoy le digo señor Guillermo Alfonso Jaramillo que el alcalde de esta ciudad no está investigado en una sola entidad por actos de corrupción como usted sí lo ha estado. No estoy involucrado con actos que tengan que ver con cogerme un solo peso, usted sí. Nosotros hemos estado siempre al lado de la ley (…)”, expresó el mandatario.

Hurtado salió al paso luego de que Jaramillo en una emisora local dijera que el partido Liberal no puede ser alcahueta del actual mandatario, esto ante un eventual acuerdo.

El fuerte pronunciamiento de Andrés Hurtado se da después que Guillermo Alfonso Jaramillo diera una entrevista en la emisora Ondas de Ibagué en donde se refirió a la decisión judicial que lo absolvió por el caso del alumbrado navideño de 2016, y rechazó una alianza entre Hurtado y el partido Liberal que dirige su hermano Mauricio Jaramillo.

En uno de los apartes Jaramillo hizo mención al proceso judicial y señaló que él nunca evadió la justicia y jamás cambió de abogado porque siempre tuvo la razón, “pero el mandatario actual de la Alcaldía evadió todo absolutamente todo para poder lograr no aparecer defendiéndose en los estrados judiciales, sino eludiendo la justicia”, señaló.

Asimismo, dijo que hay grandes críticas contra el mandatario Andrés Hurtado, y que cuando acabe su mandato dirá porque éste se equivocó en muchas cosas que ahora por respeto a su padre, Luis Hurtado, no dice.

Aunque no enfatizó en Hurtado, sí dijo que en Ibagué se espera con contratos, exprimir el erario para hacer política y comprar conciencias. Además de señalar que en Ibagué se están haciendo negociados, quedando la ciudad endeudada y en una situación crítica.