De hecho, en su defensa ante los cuestionamientos presentados por los citantes de ese debate contra él y la corruptora Odebrecht, Néstor Humberto Martínez también puso en duda el trabajo investigativo de María Jimena Duzán y la descalificó por ir por las emisoras del país diciendo “con voz quebrante que teme por su vida”.

Duzán no se refirió en su columna a esos ataques personales que le hizo el fiscal general, sino que hizo un resumen contundente de lo que, para ella, fue la intervención de Martínez ante el Senado. “Secuestrado por la soberbia y acorralado por sus propias mentiras y por sus innegables conflictos de interés que no pudo desmentir, terminó desencajado”, apuntó la periodista.

Por alrededor de dos años, la comunicadora ha venido denunciando todas las irregularidades y malas prácticas alrededor del mayor entramado de corrupción de la historia de Colombia. Es por eso que señaló que el pasado martes 27 de noviembre Martínez “no le pudo explicar al país por qué tras dos años de investigación no hay ningún condenado por haber ordenado los 50 millones de dólares en sobornos, dinero que salió de la Ruta del Sol II; no nos explicó por qué su investigación es sesgada”.

Duzán también recordó todo el material recopilado por el fallecido Jorge Enrique Pizano, que dejó mal parado al fiscal y le envió una advertencia clara de que ella no iba a bajar la guardia en sus investigaciones.

“Pizano con sus documentos demostró no solo que la investigación de NHM era sesgada, sino que él sabía desde 2013 y nada de eso lo pudo desmentir NHM en el debate. El periodismo no se puede convertir en un delito porque al señor fiscal no le guste lo que escribo ni lo que investigo. No me va a amedrentar”, concluyó la columnista.