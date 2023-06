El ibaguereño Efraín Hoyos, asegura que lleva varios meses tratando de iniciar un proceso contra su hermano, que maltrata de manera verbal a la mamá, una persona de 86 años. No obstante, según la versión, la Comisaría de Familia de Ibagué no le ha prestado atención.

Reiteró que acudió a la Fiscalía y aunque allí tomaron nota del caso y escribieron un documento para que él acudiera a la Comisaría de Familia, en la Casa de la Justicia la atención no habría sido buena.

“Cada vez que voy me dicen que la Comisaria no está. Yo vivo en Gualanday y he ido más de cuatro veces a la Casa de la Justicia. Uno parece un bobito contándole la historia a los funcionarios para que al final digan que la persona encargada no está. Queremos iniciar un proceso para desalojar a mi hermano, sin embargo, es muy triste y preocupante la negligencia de los funcionarios y entidades”, puntualizó.