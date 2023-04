De acuerdo con The Guardian, Paul Burton, director médico de la compañía farmacéutica Moderna informó en una entrevista que para el 2030 estarían listas las nuevas vacunas en contra de una variedad de afecciones, entre las cuales está el cáncer.

Luego de las investigaciones en tiempo récord para las vacunas contra el COVID-19 fueran un éxito, los estudios de farmacéuticas sobre inyecciones para el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y autoinmunes y otras afecciones redujeron sus pronósticos de tiempo, indicó el medio.

Esto indica que millones de vidas podrían salvarse por que estarían listas más rápido y con resultados sorprendes.

Cancer and heart disease vaccines ‘ready by end of the decade’ https://t.co/7rDMA4j4DK

— The Guardian (@guardian) April 7, 2023