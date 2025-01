Por: RFI

La ex presidenta Salomé Zurabishvili abandonó finalmente el palacio presidencial ayer domingo, mientras su cuestionado sucesor, Mijeil Kavelashvili, juraba su cargo en el Parlamento. El domingo por la noche se produjeron nuevas manifestaciones para denunciar el cambio autoritario en el poder.

De nuestro enviado especial a Tiflis, Julien Chavanne

La crisis política continúa a pesar de la toma de posesión del nuevo presidente. Los opositores al gobierno eran ayer aún más numerosos frente al Parlamento, animados por el discurso de Salomé Zurabishvili, “la única presidenta legítima” a sus ojos. Las manifestaciones van a continuar. Mañana martes, víspera de Año Nuevo, está prevista una gran concentración. La presidenta saliente estará allí en su nuevo papel de líder de la oposición.

En este contexto, el nuevo Presidente toma oficialmente posesión de su cargo. Apenas instalado, el ex futbolista prorruso Mijeil Kavelashvilia ya ha firmado sus primeros textos legislativos, leyes represivas. Se amplían los poderes de detención de la policía y se aumentan las multas a los manifestantes. Si la policía te detiene por utilizar un láser durante una manifestación, le costará 2.000 laris (unos 700 euros).

Por no hablar del riesgo de recibir una paliza. Ayer, seis personas volvieron a ser detenidas violentamente. Pero en la avenida Rustaveli, estas amenazas no parecen frenar la movilización: “Quieren asustarnos, por supuesto, pero no funciona. No tenemos miedo y vamos a seguir adelante porque sabemos que siempre habrá alguien que nos ayude”, dijo un manifestante.

La ex presidenta Salomé Zurabishvili planea viajar por el país para mantener viva la llama de la protesta y, sobre todo, para utilizar su red en el extranjero. La ex diplomática intenta convencer a la Unión Europea de que presione más al régimen para que organice nuevas elecciones. Aquí todo el mundo espera que el movimiento dure varios meses más.

Protestas duraderas

El partido prorruso Sueño Georgiano controla ahora todos los poderes. Los opositores proeuropeos se preparan para un movimiento de larga duración. En Tiflis, el bar de un pequeño hotel está siendo utilizado como base de repliegue de los manifestantes. Tamar Tchigadze ha estado allí todas las noches durante 31 días. Y eso no va a cambiar: “Sabemos que esta lucha no va a terminar, ni hoy ni mañana. Va a durar mucho tiempo, estamos preparados para ello y no vamos a rendirnos»”

Para este terapeuta especializado en adicciones, la protesta es más un maratón que un sprint. “Hace unos días oíamos que había menos gente, pero de repente se han manifestado 300.000 personas. Eso significa que, cuando llegue el momento, habrá 300.000 personas o más movilizándose en la avenida Rustavili”, afirma.

Pero, de momento, no ha sido suficiente para que el gobierno se doblegue. Tamar Tchigadze se concentra en lo positivo. “Lo que ha cambiado es que muchos georgianos que no entendían lo que estaba pasando han visto la realidad. Europa también ha escuchado nuestra voz. El multimillonario Ivanichvili ha sido castigado. Y esperamos que haya aún más sanciones contra el régimen”.

Antes de abandonar el palacio presidencial, Salomé Zurabishvili pidió a sus partidarios que pasaran con ella la Nochevieja frente al Parlamento. Tamar estará allí para repartir té.

