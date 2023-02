El pasado 25 de enero, pescadores y lugareños de la Playa de Tonsupa, al suroeste de Esmeraldas, Ecuador, vivieron momentos de pánico al ser testigos de un animal no muy agradable a la vista y de aspecto gigantesco: un pez remo de 3 metros de largo.

De acuerdo a los habitantes, este animal es conocido por ser el ‘mensajero del palacio del Dios del mar’ y vaticina fuertes terremotos, lo que ha puesto a muchos a pensar, dado que el terremoto de 7.5 grados de Turquía ocurrió una semana después.

Así mismo, en este 8 de febrero, un temblor de 5.4 grados sacudió la costa de Taiwán, y uno de 5.5 grados aconteció en Honduras.

Colombia, por su parte, no se queda atrás. Solamente el mismo 6 de febrero que ocurrió la tragedia de Turquía, se registraron 3 temblores en el país, el primero de ellos en Purificación, Tolima, el segundo en Pasca, Cundinamarca y el tercero en Los Santos, Santander.

Muchos ven la aparición del pez como un mal presagio para el 2023, tratándose de un animal que habita entre los 200 y 1000 metros bajo el mar, haciendo casi imposible que permanezca en la superficie y mucho menos pescarlo.

Así mismo, científicos han señalado que su estadía en la superficie sí puede significar movimientos profundos en la tierra, debido a que son animales sensibles, aunque el que apareció estaba ya muerto.

Un extraño fenómeno habría alertado del terremoto de Turquía, pues el pasado 19 de enero, en el cielo se pudo observar una extraña nube de tipo lenticular y con una muy particular forma, a 80 km de la capital del país, Estambul, que duró casi una hora sobre las montañas de la ciudad.

Por otro lado, los pájaros habrían sentido la llegada del terremoto antes de que ocurriera, debido al comportamiento del que fueron testigos cientos de ciudadanos. Revolotearon nerviosos por encima de las calles, asustados, ruidosos y de un lado a otro, como si supieran lo que estaba a punto de llegar.

Bird behavior before the earthquake in Turkey pic.twitter.com/SUTAHSgwdo

— Avia.Pro – 🛡️Foreign Affairs – 📡Geopolitics (@avia_pro) February 6, 2023